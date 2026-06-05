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Молния проникла в квартиру через интернет-кабель и уничтожила ПК и роутер

Молния превратила интернет-соединение в разрушительное оружие напряжением в тысячи вольт — удар проник в дом несчастного жителя многоквартирного дома в Техасе, оставив после себя вышедший из строя маршрутизатор и материнскую плату на ПК. Об этом пострадавший рассказал на платформе Reddit.

Источник изображений: reddit.com

Источник изображений: reddit.com

Судя по опубликованным фотографиям, удар молнии прошёл через коаксиальный интернет-кабель в квартиру, где вывел из строя роутер — колоссальный скачок напряжения перекинулся на кабель Ethernet и повредил материнскую плату преимущественно в районе сетевой карты. Большинство современных портов Ethernet имеет защиту от небольших скачков напряжения и наводок от расположенного рядом оборудования, но с молнией эта система, очевидно, не справилась. На фотографии попали также обширные подпалины на стенах и следы оплавления на кабелепроводе за пределами квартиры. Инцидент произошёл ночью и не на шутку перепугал жителя дома.

На Reddit припомнили и другие подобные инциденты. В одном из случаев владелец компьютера после грозы лишился интернета и не сразу обнаружил, что от материнской платы отсоединился защитный блок LAN Guard — видимо, тот также не выдержал удара молнии. В другом молния повредиля разъём Ethernet на приставке Sony PlayStation 5, очевидно, также пройдя по сетевому кабелю. Владельцы компьютеров обычно пытаются защищать их при помощи сетевых фильтров и источников бесперебойного питания, но удар может проникнуть через коаксиальный кабель, модем, роутер или коммутатор, обходя защиту, предназначенную для розеток переменного тока.

Потребительское оборудование едва ли может гарантировать защиту от подобных инцидентов, поэтому рекомендуется заземлять коаксиальные линии, обеспечивая защиту соединений как для питания, так и для передачи данных.

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Теги: молния, ethernet, компьютер
молния, ethernet, компьютер
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