Thermal Grizzly продемонстрировала на выставке Computex 2026 экспериментальный водоблок с прямым охлаждением процессора. В системе используются алмазные пластины, а её ориентировочная стоимость — не меньше €1500, сообщил PC Gamer.

Конструкция включает в себя выращенные в лаборатории алмазные пластины — для контакта пришлось использовать специальное металлическое покрытие, в противном случае жидкий металл не дал бы достаточного смачивания. Водоблок размещается непосредственно поверх кремниевого кристалла процессора. Показанная на стенде Thermal Grizzly предназначается для процессора AM5 с двумя CCD-чиплетами — для доступа к кристаллу пришлось снять крышку процессора, и это рискованный процесс.

На внутренней стороне водоблока видна конфигурация каждого чипа: по одной алмазной пластине на каждом чиплете CCD и притёртая металлическая пластина на компоненте ввода-вывода. Алмаз был получен методом химического осаждения из газовой фазы, а выбор этого материала обусловлен его высокой теплопроводностью. Для сравнения, у меди этот показатель составляет 390 Вт/м·К, а у алмаза — 2200 Вт/м·К. Это экспериментальный проект, подчеркнули представители компании, и едва ли будет принято решение о его выводе на рынок. Каждая алмазная пластина стоит около €500, а систему целиком оценили примерно в €1500.

Совместно со швейцарской Platit компания Thermal Grizzly испытала несколько покрытий для водоблоков — уже без алмазов, и у них есть шанс выйти на рынок. Тестировались углеродное (светло-серое), нитридное (чёрное) и оксинитридное (радужное) покрытия. Компания стремится отказаться от никелирования, которое недостаточно хорошо проявляет себя из-за коррозии, и занимается этим сторонний подрядчик, а в Thermal Grizzly хотят иметь возможность делать это собственными силами.