Умные помощники: обзор ИИ-сервисов для обработки изображений. Часть 2, актуализированная

С момента нашей прошлой публикации про умные сервисы для обработки изображений минуло более трёх лет. С тех пор утекло много воды, появилось немало новых продуктов, а старые либо перестали функционировать, либо к ним изменились условия доступа. Такие существенные перемены вкупе с просьбами читательской аудитории 3DNews актуализировать материал сподвигли нас вновь обратиться к рассмотренной ранее теме и сделать обновлённую подборку ИИ-ресурсов для работы с графикой. Список таковых перед вами. В него мы включили программные решения, доступные для российских пользователей и поддерживающие оплату услуг с карт отечественных банков.

ИИ-мастерская Flyvi (разработчик: «Внешний код»). Сервис, позволяющий создавать изображения с нуля по текстовым описаниям, улучшать качество иллюстраций, их размер и стилевое оформление, удалять/заменять фон либо выбранные объекты, раскрашивать чёрно-белые фотографии. В дополнение к этому Flyvi умеет дорисовывать изображения, вычищать водяные знаки, оживлять фото с помощью встроенного ИИ-генератора видео и многое другое. В составе решения представлена внушительная библиотека шрифтов, графических элементов и шаблонов. Для хранения файлов имеется облачное хранилище. Месячная подписка на сервис стартует с 600 рублей. Для оценки возможностей продукта предусмотрен тариф «Старт» с нулевой стоимостью.

Fotor (разработчик: Everimaging). Сервис, ориентированный на рынок электронной коммерции и предназначенный для создания эффектных, привлекающих внимание карточек товаров для интернет-магазинов, но по совокупности функциональных возможностей подходящий и для рядовых пользователей. По «начинке» Fotor во многом схож с упомянутым выше Flyvi: имеются средства для ретуши, раскрашивания, реставрации и дорисовывания изображений, удаления либо изменения фона/объектов/водяных знаков, наложения эффектов и прочие инструменты на базе искусственного интеллекта. Также «Фотор» умеет генерировать картинки, работать с видео и сохранять файлы в облаке. Поддерживается пакетная обработка изображений. В целом всё хорошо и замечательно, разочаровывает только посредственный перевод пользовательского интерфейса — сказывается китайская родословная. Что касается тарифной линейки, то она начинается с 280 рублей в месяц. Есть бесплатный доступ к сервису с ограниченным набором функций.

«ГигаЧат» (разработчик: «Сбер»). Бесплатный чат-бот с широким набором функций для редактирования изображений. Благодаря возможностям фирменной ИИ-модели Kandinsky Image «ГигаЧат» позволяет одним текстовым запросом добавить объект в кадр или убрать лишнее, наложить фильтр, совместить элементы из разных изображений, освежить старый снимок, примерить новый образ или внести точечные правки. Поддерживаются функции цветокоррекции, ретуши и портретной обработки, изменения внешности (можно добавить мускулатуру, наложить макияж, изменить цвет волос), стилизации (превращает фото в иллюстрацию в стиле аниме, комикса или мультфильма) и нейрофотосессии (позволяет сгенерировать серию новых кадров на основе одной фотографии — с другим фоном, одеждой или локацией). Созданные или обработанные посредством «ГигаЧата» графические файлы можно сразу использовать для создания видео — в ИИ-помощнике доступна модель Kandinsky Video для анимации статичного контента.

«Алиса AI» (разработчик: «Яндекс»). Диалоговый ИИ-ассистент, который как и сберовский «ГигаЧат», обучен работе с графическими файлами. С помощью «Алисы» и текстовых запросов можно перерисовывать картинки в другом художественном стиле, сохраняя композицию, удалять или заменять отдельные объекты на изображении, удалять фон, комбинировать рисунки и создавать коллажи, кадрировать и изменять пропорции снимков, а также оживлять снимки после редактирования. Поддерживаются функции реставрации фотографий, дорисовывания (расширения холста), цветокоррекции и улучшения качества изображений, применения фильтров и визуальных эффектов, добавления надписей и стикеров, в том числе простых графических элементов (стрелки, рамки, фигуры) — на результирующий файл при этом накладывается логотип сервиса. Денег за свою работу «Алиса» не просит.

⇡#Раскрашивание и реставрация чёрно-белых фотографий

Colorize.cc (разработчик: Александр Кожевин). ИИ-колоризатор, который позволяет не только привнести краски в старые монохромные фотографии, но и вернуть прежний облик выцветшим и поцарапанным снимкам. Сервис добавляет естественные, исторически правдоподобные цвета к чёрно-белым изображениям, убирает мелкие повреждения и шум, повышает чёткость лиц. В бесплатной версии инструмента возможности искусственного интеллекта существенно урезаны, для снятия ограничений разработчиком предлагаются три тарифа, самый дешёвый из которых стоит 600 рублей и имеет лимит в 50 графических файлов.

ИИ-колоризатор «@облако» (разработчик: VK). Бесплатный инструмент, интегрированный в облачное хранилище Mail.ru и позволяющий буквально в один клик получить раскрашенное изображение в оригинальном размере. Никаких настроек в сервисе нет, а для взаимодействия с ним необходима учётная запись в экосистеме онлайновых служб VK.

Fabula AI (разработчик: «Фабула»). Онлайновый инструмент, искусственный интеллект которого обучен технике придания фотографиям резкости. Обработанные изображения становятся более контрастными и детализированными, также уменьшается их зернистость. Бесплатно улучшить можно восемь графических файлов. Для выхода из границ установленного лимита необходима подписка (от 1390 рублей в месяц).

⇡#Удаление и замена фона на фотографиях

«Фоторика» (разработчик: Андрей Захаров). Онлайновый сервис с функциями простейшего графического редактора, в числе которых — ИИ-инструмент для вычистки либо замены заднего плана на снимках. Пользоваться продуктом очень просто: достаточно загрузить фото и щёлкнуть по клавише «Удалить фон». Нейросеть сама определит основной объект в кадре, автоматически очистит его от ненужных элементов и при необходимости подставит выбранное фоновое изображение. Общедоступная версия ИИ-сервиса имеет ряд ограничений, избавиться от которых можно, оформив подписку (от 395 рублей в месяц).

«Фотомастер» (разработчик: Андрей Михайлов). Реализованный по принципу «проще не бывает» (с позиции рядового пользователя, конечно) сервис, позволяющий без регистрации одним движением мыши вычищать фон на фото и при необходимости замещать задний план другим изображением. Бесплатно воспользоваться высокотехнологичной магией отечественного программного решения можно несколько раз, после чего оно проявляет настырность и предлагает установить десктопную версию продукта, доступную для Windows, macOS и распространяемую на коммерческих условиях (1150 рублей в месяц по подписке).

⇡#Удаление объектов с изображений

Acetone (разработчик: «Ацетон софт»). Сервис для создания карточек товаров и рекламных креативов, в числе возможностей которого фигурирует ИИ-инструмент для быстрой вычистки любых объектов с фотографии, будь то попавшие в кадр случайные прохожие, рекламные вывески, логотипы, текстовые пометки и прочие ненужные элементы. Достаточно загрузить графический файл, пометить кисточкой лишние детали на изображении и дождаться завершения процесса его обработки. Умные алгоритмы не только удаляют указанные объекты, но и дорисовывают фон в местах правок. Пользоваться Acetone можно бесплатно без регистрации, но при этом придётся мириться с ограничениями на размер и количество обрабатываемых файлов. Полноценное использование сервиса доступно по подписке (от 549 рублей в месяц).

⇡#Удаление водяных знаков с изображений

Toolsmart Free Watermark Remover (разработчик: Toolsmart.ai Software). Бесплатный онлайновый инструмент, использующий мощь ИИ-технологий для вычистки полупрозрачных вотермарок, логотипов и наложенных элементов. Искусственный интеллект анализирует графический файл, определяет области водяных знаков и восстанавливает пиксели под ними на основе окружающего контекста, тем самым воссоздавая исходный вид изображения. При работе с сервисом не стоит забывать о копирайте и наличии авторских прав на то или иное произведение цифрового искусства. Иными словами, использовать Toolsmart Free Watermark Remover можно только в личных целях.

В завершение обзора напомним, что при взаимодействии с перечисленными ресурсами не следует оперировать графическими файлами, содержащими сведения конфиденциального характера. Информационная безопасность, знаете ли, лишней не бывает.

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