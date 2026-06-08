Репортаж со стенда Zalman на Computex 2026: «гоночные» кулеры, корпуса с экранами и блок питания на 3000 Вт

На стенде Zalman в этом году было много действительно новых продуктов. Компания показала сразу несколько линеек воздушных кулеров, обновлённые системы жидкостного охлаждения, серию корпусов с интегрированными дисплеями и новые блоки питания стандарта ATX 3.1.

Самыми интересными экспонатами среди воздушных систем охлаждения, как минимум внешне, стали кулеры серии ZET. Их особенностью остаётся необычный внешний вид: системы охлаждения выполнены в стилистике автоспорта, а именно вдохновлены колёсами гоночных болидов.

Флагманский ZET7 рассчитан на процессоры с теплопакетом до 260 Вт, получил пару вентиляторов со скоростью до 2000 об/мин и систему магнитного крепления с контактами Pogo Pin, позволяющую подключать вентиляторы без лишних проводов. Zalman ZET7 обеспечивает воздушный поток до 71,14 CFM и поддерживает все актуальные платформы Intel и AMD.

Ниже в линейке расположился ZET5. Он сохранил фирменную круглую форму и магнитное крепление вентиляторов с обеих сторон радиатора, однако рассчитан на TDP до 240 Вт. Радиатор высотой 158 мм оснащается вентилятором со скоростью до 2000 об/мин и уровнем шума до 30,4 дБА.

Ещё одной новинкой стал ZET3. Эта модель получила схожую круглую башенную конструкцию, но её вентилятор лишён магнитного крепления, однако производитель заверяет, что снять его не составит труда. Также здесь есть сетчатая вставка и небольшой дисплей, демонстрирующий температуру процессора. Кулер рассчитан на отвод до 210 Вт тепла и оснащается вентилятором производительностью до 71,14 CFM.

Помимо серии ZET компания привезла на выставку несколько новых классических башенных кулеров. Флагманом среди них стал CNPS15X BP. Модель поддерживает процессоры Intel LGA1851 и AMD AM5, оснащена фирменными тепловыми трубками RDTH (Reverse Direct Touch Heatpipe) и рассчитана на TDP до 285 Вт. Радиатор выполнен в чёрном цвете, а производительность вентилятора достигает 71,14 CFM.

Ступенью ниже расположен CNPS14X BP с заявленным теплопакетом до 270 Вт. Он использует 120-мм вентилятор турбинного типа и отличается несколько меньшим уровнем шума — до 29,7 дБА.

Для более доступного сегмента предназначен CNPS12X BP. Несмотря на компактные размеры, производитель заявляет для него теплопакет до 260 Вт. Кулер использует технологию прямого контакта тепловых трубок DTH и комплектуется вентилятором со скоростью вращения до 1800 об/мин.

Заметную часть экспозиции заняла новая серия жидкостных систем охлаждения Alpha 3. Базовая Alpha 3 SE предлагается в вариантах с радиаторами типоразмера 240 и 360 мм. Система получила вентиляторы, объединённые в единую рамку для упрощения монтажа и укладки кабелей. Также предусмотрены ARGB-подсветка и помпа со скоростью до 3400 об/мин.

Модель Alpha 3 LX отличается наличием съёмной крышки водоблока с небольшим дисплеем, отображающим температуру и загрузку процессора в реальном времени. Крышку можно устанавливать в разных положениях, что упрощает монтаж в нестандартных корпусах. Кроме того, предусмотрена ARGB-подсветка.

Самой интересной выглядит Alpha 3 DS. Эта версия оснащена 3,9-дюймовым LCD-дисплеем на водоблоке. Экран можно снять и установить под удобным углом, а пользователю доступны различные варианты отображения информации. Для версии с радиатором 360 мм используются вентиляторы в общей рамке, что заметно уменьшает количество проводов внутри корпуса.

В развитие той же идеи компания представила вентиляторы ZM-HF360 и ZM-XF360. Оба решения представляют собой три 120-мм вентилятора, объединённые в единую конструкцию. Такой подход позволяет установить сразу весь блок вентиляторов и подключить одну пару кабелей вместо трёх отдельных. Обе модели поддерживают ШИМ-регулировку скорости и ARGB-подсветку. Версия HF360 использует гидродинамические подшипники FDB и работает на скорости до 2300 об/мин, тогда как XF360 ограничивается 2000 об/мин.

Любопытным аксессуаром стал ZM-MF916 — внутренний 9,16-дюймовый IPS-дисплей для ПК. Экран поддерживает как горизонтальную, так и вертикальную установку, подключается через внутренний USB-разъём и способен отображать системную информацию, погодные виджеты, фотографии и другие данные. Разрешение панели составляет 1920 × 462 пикселя при частоте обновления 60 Гц.

Среди корпусов компания показала сразу несколько новых серий. Модель D30 представляет собой компактный двухкамерный корпус для плат форматов microATX и Mini-ITX. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, внутрь помещаются видеокарты длиной до 410 мм и радиаторы СЖО размером до 360 мм.

D40 выполнен в схожем стиле, но уже поддерживает полноразмерные платы ATX. Корпус получил панорамное остекление и возможность установки до десяти вентиляторов.

Ещё крупнее оказался D50. Эта модель рассчитана на видеокарты длиной до 415 мм, поддерживает установку до одиннадцати вентиляторов и совместима с материнскими платами формата BTF с разъёмами на обратной стороне текстолита.

Отдельно компания демонстрировала P60 — двухкамерный корпус с изогнутым панорамным стеклом. Внутри предусмотрено место для видеокарт длиной до 435 мм и процессорных кулеров высотой до 170 мм.

Наиболее необычно выглядели корпуса серии DS. Корпус Zalman Z30 DS Black получил съёмный 18,5-дюймовый Full HD-дисплей, установленный на передней панели. Экран можно использовать как полноценный второй монитор, а при необходимости заменить комплектной стеклянной вставкой.

Модель Z20 DS Black построена по тому же принципу, но использует экран диагональю 15,6 дюйма. Оба дисплея имеют разрешение 1920 × 1080 пикселей и частоту обновления 60 Гц. Похоже, Zalman всерьёз рассматривает интеграцию экранов в корпуса как одно из ключевых направлений развития потребительских ПК.

Не остались без внимания и блоки питания. Серия ARX2-M включает модели мощностью от 850 до 1200 Вт с сертификатом 80 Plus Platinum и поддержкой стандартов ATX 3.1 и PCIe 5.1. Некоторые версии получили встроенный мониторинг параметров питания и интеллектуальное управление системой охлаждения.

Отдельный интерес представляет ZM3000-ARX2. Это блок питания мощностью 3000 Вт, ориентированный на рабочие станции для задач искусственного интеллекта и машинного обучения. Устройство соответствует требованиям ATX 3.1, использует японские конденсаторы с рабочей температурой до 105 °C и рассчитано на питание многопроцессорных систем с несколькими ускорителями. Для потребительского сегмента такая мощность выглядит избыточной, однако в сфере ИИ-серверов и рабочих станций подобные решения становятся всё более востребованными.

Также была показана серия TMX2SE мощностью до 1000 Вт с сертификатом 80 Plus Gold. Её особенностью стала встроенная система зарядки USB Type-C мощностью до 65 Вт, работающая даже при выключенном компьютере.

На Computex 2026 компания Zalman напомнила, что не ограничивается только системами охлаждения. Наряду с новыми воздушными кулерами и СЖО производитель активно развивает корпуса с интегрированными дисплеями, внутренние информационные панели и даже аксессуары вроде держателей видеокарт с собственными экранами.

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