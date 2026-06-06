Создатели браузера Brave оценили в $60 возможность скрыть опции, которые ранее сами же и установили

Компания Brave выпустила версию браузера Brave Origin, в которой не окажется некоторых ранее встроенных инструментов, однако загрузить её можно только за плату. Разовый платёж откроет доступ к отключению многих опций, сделав версию более лаконичной.

Как сообщает издание XDA-Developers со ссылкой на Digital Trends, команда Brave опубликовала в X серию сообщений с разъяснением. Главная особенность Brave Origin заключается не в том, что браузер добавляет, а в том, что убирает. Например, из него исключены почтовые алиасы, ИИ-помощник Leo, VPN, криптокошелёк Brave Wallet и режим Speedreader, который удаляет рекламу и лишние элементы разметки, делая чтение более удобным.

Можно либо сразу скачать браузер с отключенными функциями, либо обновить уже установленный Brave, добавив панель управления, позволяющую выбрать, какие именно функции оставить. Пользователи Linux могут использовать версию бесплатно. Для всех других опция отключения обойдётся в $60. Стоит отметить, что покупка совершается один раз и даёт право на неограниченное количество активаций на всех устройствах пользователя.

Brave Origin выпущен для настольных ПК и Android, а версия для iOS находится в разработке. Скачать приложение можно на сайте Brave Premium, а чтобы добавить панель Brave Origin в уже установленный браузер, достаточно перейти по адресу brave://settings/system и найти пункт Brave Origin, оплатив услугу. Затем нажать кнопку Refresh Origin, после чего станет виден список функций, которые можно включать и отключать по желанию.