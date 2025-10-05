Сегодня 05 октября 2025
Новости Software
Аудитория браузера Brave выросла вчетверо и достигла 100 миллионов человек

Браузер Brave продолжает наращивать аудиторию и уже достиг отметки в 100 миллионов активных пользователей в месяц по состоянию на сентябрь 2025 года, тогда как ещё в 2021 году его ежемесячная аудитория составляла 50 миллионов человек, приводит данные статистики PCWorld.

Источник изображения: Brave

Источник изображения: Brave

Brave ориентирован на конфиденциальность и уверенно набирает популярность. Генеральный директор компании Брендан Айх (Brendan Eich) заявил, что пользователи по всему миру отдают предпочтение конфиденциальности и контролю над своими действиями в интернете, отвергая слежку и злоупотребления со стороны крупных технологических компаний. Он подчеркнул, что все продукты Brave, включая поисковую систему, премиум-сервисы и рекламную платформу, были «созданы с учётом защиты приватности каждого».

Параллельно с ростом функций и удобства использования браузера развивается и поиск Brave, предлагая новые возможности — теперь он может давать развёрнутые ответы на базе искусственного интеллекта, как ранее сообщал 3DNews. Поисковик, предлагающий альтернативу Google с акцентом на приватность, теперь обрабатывает более 20 миллиардов запросов в год. Это почти в 8,7 раза больше, чем 2,3 миллиарда обработанных запросов в 2021 году.

Успех Brave связывают с его встроенными функциями безопасности, которые ставят во главу угла интересы пользователя. Среди них — блокировка рекламы и трекеров, запрет на использование JavaScript и файлов cookie, блокировка функции Windows Recall, а также возможность приватного просмотра через сеть Tor.

Источник:

браузеры, brave, конфиденциальность
