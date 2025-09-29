Браузер Brave обновил фирменный ИИ-поиск: теперь он даёт развёрнутые ответы

Компания Brave обновила в своём браузере ИИ-поиск, добавив функцию Ask Brave, которая будет предоставлять развёрнутые ответы на основе пользовательских запросов. Ask Brave дополнит существующий режим AI Answers, запущенный в прошлом году для кратких резюме, и будет работать параллельно с ним.

Новый режим, по данным TechCrunch, не потребует переключения в специальный интерфейс, так как поисковая система автоматически определяет тип запроса и формирует соответствующий ответ. Пользователи могут инициировать такой поиск с помощью кнопки «Спросить» (Ask) рядом со строкой поиска Brave, перейти в этот режим через вкладку на странице результатов или добавить к запросу двойной вопросительный знак, если Brave Search установлен в качестве поисковика по умолчанию.

Как отметили в компании, в отличие от режима AI Answers, дающего краткие сводки, Ask Brave предлагает более длинные ответы, возможность задавать уточняющие вопросы и чат-режим с функцией Deep Research, а также контекстно релевантные дополнения в виде видео, новостных материалов, товаров, информации о компаниях, предложений для шопинга и других полезных данных.

По словам руководителя поискового отдела Brave Хосепа Пухоля (Josep M. Pujol), в компании ожидают, что при помощи новой функции можно будет генерировать дополнительные ответы, исчисляемые миллионами в день, благодаря мощной комбинации ИИ-поиска и крупных языковых моделей (LLM). При этом формат ответов в Ask Brave напоминает ответы ChatGPT или Perplexity: он включает ссылки, видео и изображения, а после получения ответа пользователь может преобразовать его в другой формат или задать уточняющие вопросы. Для обеспечения точности Brave использует собственный API и глубокое исследование для определённых запросов.

Примечательно, что компания также заявляет о своём конкурентном преимуществе в области конфиденциальности. В частности, Brave утверждает, что шифрует все пользовательские чаты и удаляет их после 24 часов неактивности.