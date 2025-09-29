Сегодня 29 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Браузеры Браузер Brave обновил фирменный ИИ-поиск...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Браузер Brave обновил фирменный ИИ-поиск: теперь он даёт развёрнутые ответы

Компания Brave обновила в своём браузере ИИ-поиск, добавив функцию Ask Brave, которая будет предоставлять развёрнутые ответы на основе пользовательских запросов. Ask Brave дополнит существующий режим AI Answers, запущенный в прошлом году для кратких резюме, и будет работать параллельно с ним.

Источник изображения: Brave

Источник изображений: Brave

Новый режим, по данным TechCrunch, не потребует переключения в специальный интерфейс, так как поисковая система автоматически определяет тип запроса и формирует соответствующий ответ. Пользователи могут инициировать такой поиск с помощью кнопки «Спросить» (Ask) рядом со строкой поиска Brave, перейти в этот режим через вкладку на странице результатов или добавить к запросу двойной вопросительный знак, если Brave Search установлен в качестве поисковика по умолчанию.

Как отметили в компании, в отличие от режима AI Answers, дающего краткие сводки, Ask Brave предлагает более длинные ответы, возможность задавать уточняющие вопросы и чат-режим с функцией Deep Research, а также контекстно релевантные дополнения в виде видео, новостных материалов, товаров, информации о компаниях, предложений для шопинга и других полезных данных.

По словам руководителя поискового отдела Brave Хосепа Пухоля (Josep M. Pujol), в компании ожидают, что при помощи новой функции можно будет генерировать дополнительные ответы, исчисляемые миллионами в день, благодаря мощной комбинации ИИ-поиска и крупных языковых моделей (LLM). При этом формат ответов в Ask Brave напоминает ответы ChatGPT или Perplexity: он включает ссылки, видео и изображения, а после получения ответа пользователь может преобразовать его в другой формат или задать уточняющие вопросы. Для обеспечения точности Brave использует собственный API и глубокое исследование для определённых запросов.

Примечательно, что компания также заявляет о своём конкурентном преимуществе в области конфиденциальности. В частности, Brave утверждает, что шифрует все пользовательские чаты и удаляет их после 24 часов неактивности.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google Chrome для Android научился пересказывать веб-страницы в виде подкаста
Google интегрирует ИИ-агента на базе Gemini в браузер Chrome
AdGuard и браузер Brave стали блокировать функцию Microsoft Recall
Google Chrome получил экстренное обновление из-за уязвимости, через которую вовсю взламывались ПК
Microsoft стала ещё настойчивее отговаривать от установки Chrome — теперь ещё и через Bing
Atlassian поглотит The Browser Co. за $610 миллионов
Теги: браузеры, brave, ии-бот, ai
браузеры, brave, ии-бот, ai
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
THQ Nordic раскрыла дату выхода первого крупного обновления для Titan Quest 2 и показала 7 минут геймплея с новым контентом
Qualcomm представила результаты тестов Snapdragon X2 Elite Extreme, в которых он оказался лучше всех
Куо предрёк Xiaomi 17 провал — поставки урезаны, а спасти положение могут только скидки
Apple предлагает устранять царапины на новых iPhone 17 Pro при помощи солевого раствора
В России подорожали ноутбуки премиум-класса — впереди новый виток роста цен
Браузер Brave обновил фирменный ИИ-поиск: теперь он даёт развёрнутые ответы 50 мин.
Календарь релизов — 29 сентября – 5 октября: Ghost of Yotei, Train Sim World 6 и ремейк FF Tactics 2 ч.
Слухи: Embracer взялась за амбициозный боевик по «Властелину колец», который бросит вызов Hogwarts Legacy 3 ч.
В ChatGPT появился полный родительский контроль после трагической гибели подростка из США 4 ч.
Capcom оставит Monster Hunter Wilds, Rise и World на Windows 10 без поддержки, причём очень скоро 4 ч.
Electronic Arts уйдёт с биржи благодаря сделке на $55 миллиардов — компанию выкупят три инвестора, включая Суверенный фонд Саудовской Аравии 5 ч.
Обороты компьютерных клубов в России за пять лет выросли в десятки раз 7 ч.
Devolver анонсировала Minos — игру о строительстве непроходимых лабиринтов по мотивам древнегреческого мифа о Тесее и Минотавре 8 ч.
Silent Hill f обогнала ремейк Silent Hill 2 по скорости продаж на запуске 8 ч.
Разработчики сосредоточились на ИИ-моделях мира для создания сверхразума 9 ч.
Euclyd разрабатывает ИИ-ускоритель Craftwerk с фирменной памятью UBM: 1 Тбайт и 8 Пбайт/с 4 ч.
Британский оператор BT в панике потребовал убрать все литиевые аккумуляторы из телефонных станций из-за риска возгорания 5 ч.
Геймерский 27-дюймовый QD-OLED-монитор Gigabyte Aorus FO27Q5P с 2K и 500 Гц дебютировал в России 6 ч.
Nothing представила CMF Headphone Pro — модульные полноразмерные наушники с автономностью на 100 часов за $99 6 ч.
Digital Realty получит от Current Hydro 500 ГВт∙ч энергии с американских ГЭС 6 ч.
Закрытие угольных электростанций в США забуксовало из-за спроса на энергию для ИИ ЦОД 7 ч.
Xiaomi похвалилась отличными продажами Xiaomi 17 Pro и Pro Max, но не все разделили оптимизм 8 ч.
Huawei удвоит объёмы выпуска флагманских ИИ-чипов в следующем году, но до Nvidia ещё далеко 8 ч.
315 млн ИИ-ядер и 1,4 квадрлн транзисторов: Cerebras открыла в США 10-МВт ЦОД на царь-чипах WSE-3 8 ч.
Крупнейший разработчик технологий для чипов будущего Imec сменит гендира, чтобы преуспеть в эпоху ИИ 9 ч.