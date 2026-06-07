Сегодня 07 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости жесткие диски, системы хранения данных, ... Первые флоппи-диски были запатентованы 5...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Первые флоппи-диски были запатентованы 54 года назад

Компьютерная отрасль в масштабах истории человечества считается довольно молодой, но и она может похвастать своими «долгожителями». Как напоминает Tom’s Hardware, ровно 54 года назад два инженера IBM зарегистрировали патентную заявку на носитель информации, который в дальнейшем превратился в гибкий магнитный диск, и несколько десятилетий служил самым доступным носителем цифровой информации.

Источник изображения: Unsplash, Behnam Norouzi

Источник изображения: Unsplash, Behnam Norouzi

Патентная заявка 3668658A была оформлена в июне 1972 года, но фактическая работа над созданием таких носителей началась ещё в 1967 году в рамках проекта Minnow. Компания IBM уже тогда пыталась разработать гибкий магнитный диск, который заменил бы собой магнитную ленту или перфокарты в качестве основных носителей цифровой информации. Привод для чтения гибких магнитных дисков предполагалось продавать за $200, а каждый носитель оценивался бы в $5 максимум.

Восьмидюймовые флоппи-диски ёмкостью 80 Кбайт компания IBM начала производить в 1971 году, почти за год до регистрации патентной заявки, тогда же поступили в продажу и приводы для работы с ними. Другими словами, формально флоппи-диски в этом году отмечают свой 55-летний юбилей присутствия на рынке. В 1977 году выход на рынок компьютера Apple II ознаменовал появление флоппи-дисков формата 5,25 дюйма, которые увеличили ёмкость до 140 Кбайт. В 1978 году запись данных стали осуществлять с двух сторон диска, и это позволило увеличить ёмкость одной дискеты до 360 Кбайт.

В том же формфакторе флоппи-диски к 1984 году эволюционировали до ёмкости 1,2 Мбайт, тогда же при участии Apple и Sony появились первые флоппи-диски формата 3,5 дюйма, которые позволяли хранить 400 Кбайт. Через два года они обрели более прочный корпус и позволили хранить до 1,44 Мбайт данных, к этой ревизии приложила руку IBM. На пике своей популярности такие носители выпускались в количестве более 5 млрд штук в год. Сейчас их всё ещё можно найти в продаже, но это либо бывшие в употреблении носители, либо товары из старых запасов. Самое интересное, что некоторые организации до недавних пор продолжали использовать флоппи-диски в своей инфраструктуре, и среди них упоминаются муниципальные и федеральные ведомства США, а также ВМФ Германии, например. Япония от использования дискет в государственном документообороте отказалась лишь пару лет назад.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Сан-Франциско за $212 млн откажется от 5,25-дюймовых дискет в метрополитене
Япония выиграла войну с дискетами — правительственные учреждения только сейчас отказались от устаревших носителей
Японские бюрократы только сейчас отказались от использования дискет для передачи файлов
Silicon Motion нарастила продажи SSD-контроллеров на фоне дефицита NAND — нехватка памяти усугубится в 2027 году
Репортаж со стенда MSI на Computex 2026: материнские платы, уникальные видеокарты, СЖО, корпуса и блоки питания
Экспансия ИИ-агентов разгонит рынок памяти до $1,28 трлн в 2027 году
Теги: ibm, дискеты, флоппи
ibm, дискеты, флоппи
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Американские производители чипов в пятницу сообща потеряли $1,3 трлн в капитализации
Японцы вырастили 1-нм полупроводниковые нанотрубки — почти готовые каналы транзисторов
Анонсирована gen Atlas — новая приключенческая игра с открытым миром от создателя The Last Guardian и Shadow of the Colossus
Минцифры пытается договориться с Apple о возврате «Макса» в App Store
Блокировки отдалили Россию от «цифрового суверенитета», считает Павел Дуров
OpenAI добавила ChatGPT режим блокировки для защиты от промпт-инъекций 17 мин.
«Новая брутальная глава»: научно-фантастический хоррор Cronos: The New Dawn получит осенью дополнение Lazarus 2 ч.
Новая статья: Mina the Hollower — восьмибитный алмаз. Рецензия 12 ч.
Новая статья: Gamesblender № 779: God of War про жену Кратоса, дата выхода Control Resonant и перенос Fable 12 ч.
Linux не удержал 5-процентную долю в статистике Steam 23 ч.
Китайские исследователи перешли от инференса к обучению ИИ-моделей на ускорителях Huawei 23 ч.
США ускорят разработку и внедрение ИИ в целях национальной безопасности 06-06 11:13
Создатели браузера Brave оценили в $60 возможность скрыть опции, которые ранее сами же и установили 06-06 07:57
Премьера геймплея и дата выхода Star Wars Zero Company — тактической стратегии от ветеранов XCOM 06-06 03:17
Square Enix анонсировала Final Fantasy VII Revelation — «незабываемый финал одного из самых амбициозных проектов в истории видеоигр» 06-06 03:05
МИФИ и «Росатом» разработают малые ядерные реакторы для дата-центров 54 мин.
Одноплатный компьютер Radxa Dragon Q8B получил чип Snapdragon 8cx Gen3 и два порта 2.5GbE 2 ч.
У Rutube появится первый собственный ЦОД стоимостью до 5–7 млрд рублей 2 ч.
Molex представила многоканальную шину с жидкостным охлаждением для ИИ ЦОД 2 ч.
MediaTek продемонстрировала оптический интерконнект на основе MicroLED 2 ч.
Первые флоппи-диски были запатентованы 54 года назад 4 ч.
Intel и Hitachi договорились о сотрудничестве в сфере производства чипов, ИИ, квантовых вычислений и энергетики 4 ч.
Tesla не теряет надежды наделить Roadster реактивной тягой и откладывает демонстрацию до августа как минимум 5 ч.
Илон Маск обсудит с ASML планы по строительству предприятия TeraFab по выпуску чипов 6 ч.
Трамп захотел наградить всех американцев дивидендами от ИИ-бума 10 ч.