Первые флоппи-диски были запатентованы 54 года назад

Компьютерная отрасль в масштабах истории человечества считается довольно молодой, но и она может похвастать своими «долгожителями». Как напоминает Tom’s Hardware, ровно 54 года назад два инженера IBM зарегистрировали патентную заявку на носитель информации, который в дальнейшем превратился в гибкий магнитный диск, и несколько десятилетий служил самым доступным носителем цифровой информации.

Патентная заявка 3668658A была оформлена в июне 1972 года, но фактическая работа над созданием таких носителей началась ещё в 1967 году в рамках проекта Minnow. Компания IBM уже тогда пыталась разработать гибкий магнитный диск, который заменил бы собой магнитную ленту или перфокарты в качестве основных носителей цифровой информации. Привод для чтения гибких магнитных дисков предполагалось продавать за $200, а каждый носитель оценивался бы в $5 максимум.

Восьмидюймовые флоппи-диски ёмкостью 80 Кбайт компания IBM начала производить в 1971 году, почти за год до регистрации патентной заявки, тогда же поступили в продажу и приводы для работы с ними. Другими словами, формально флоппи-диски в этом году отмечают свой 55-летний юбилей присутствия на рынке. В 1977 году выход на рынок компьютера Apple II ознаменовал появление флоппи-дисков формата 5,25 дюйма, которые увеличили ёмкость до 140 Кбайт. В 1978 году запись данных стали осуществлять с двух сторон диска, и это позволило увеличить ёмкость одной дискеты до 360 Кбайт.

В том же формфакторе флоппи-диски к 1984 году эволюционировали до ёмкости 1,2 Мбайт, тогда же при участии Apple и Sony появились первые флоппи-диски формата 3,5 дюйма, которые позволяли хранить 400 Кбайт. Через два года они обрели более прочный корпус и позволили хранить до 1,44 Мбайт данных, к этой ревизии приложила руку IBM. На пике своей популярности такие носители выпускались в количестве более 5 млрд штук в год. Сейчас их всё ещё можно найти в продаже, но это либо бывшие в употреблении носители, либо товары из старых запасов. Самое интересное, что некоторые организации до недавних пор продолжали использовать флоппи-диски в своей инфраструктуре, и среди них упоминаются муниципальные и федеральные ведомства США, а также ВМФ Германии, например. Япония от использования дискет в государственном документообороте отказалась лишь пару лет назад.