Чипсет AMD B650 превратили в плату расширения, которая добавит в любой ПК четыре слота M2, 11 портов USB и OCuLink

Компания WisdPi представила карту расширения PROM21 All In Expansion Card стоимостью $199. За эти деньги покупатель может добавить своему компьютеру четыре интерфейса для твердотельных накопителей формата M.2, пять USB-портов со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, шесть портов USB 2.0 и порт OCuLink, который можно задействовать для подключения внешних устройств PCI Express 4.0 или четырёх накопителей SATA через разветвитель.

Плата расширения предлагает больше интерфейсов, чем не которые материнские платы, но это не слишком удивляет с учётом её цены. Новинка от WisdPi прежде всего ориентирована на устройства Raspberry Pi, которые имеют интерфейс PCI Express, но на самом деле плата совместима с любыми ПК с PCI Express и процессорами Intel, AMD или Arm-чипами. Основой платы стал контроллер Promontory 21, который AMD использует в чипсете B650.

Любопытно, что на прошедшей недавно выставке Computex 2026 было замечено аналогичное устройство от Minisforum. Оно построено на базе того же контроллера и оснащено четырьмя слотами для накопителей M.2, одним интерфейсом OCuLink и как минимум одним высокоскоростным USB, который поддерживает передачу данных на скорости до 20 Гбит/с. Однако ей не хватает функциональности SATA и других портов USB, которые есть в устройстве WisdPi. Кроме того, карта расширения Minisforum, по всей видимости, будет поставляться с системой активного охлаждения для отведения тепла от накопителей.

К сожалению, на данный момент подобные карты расширения не слишком распространены. Однако для владельцев ПК с материнскими платами начального уровня подобное устройство могло бы оказаться крайне полезным приобретением. Особенно это касается устаревших материнских плат с один слотом для накопителя M.2 или вообще без них.