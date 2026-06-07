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Чипсет AMD B650 превратили в плату расширения, которая добавит в любой ПК четыре слота M2, 11 портов USB и OCuLink

Компания WisdPi представила карту расширения PROM21 All In Expansion Card стоимостью $199. За эти деньги покупатель может добавить своему компьютеру четыре интерфейса для твердотельных накопителей формата M.2, пять USB-портов со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, шесть портов USB 2.0 и порт OCuLink, который можно задействовать для подключения внешних устройств PCI Express 4.0 или четырёх накопителей SATA через разветвитель.

Источник изображений: WisdPi

Источник изображений: WisdPi

Плата расширения предлагает больше интерфейсов, чем не которые материнские платы, но это не слишком удивляет с учётом её цены. Новинка от WisdPi прежде всего ориентирована на устройства Raspberry Pi, которые имеют интерфейс PCI Express, но на самом деле плата совместима с любыми ПК с PCI Express и процессорами Intel, AMD или Arm-чипами. Основой платы стал контроллер Promontory 21, который AMD использует в чипсете B650.

Любопытно, что на прошедшей недавно выставке Computex 2026 было замечено аналогичное устройство от Minisforum. Оно построено на базе того же контроллера и оснащено четырьмя слотами для накопителей M.2, одним интерфейсом OCuLink и как минимум одним высокоскоростным USB, который поддерживает передачу данных на скорости до 20 Гбит/с. Однако ей не хватает функциональности SATA и других портов USB, которые есть в устройстве WisdPi. Кроме того, карта расширения Minisforum, по всей видимости, будет поставляться с системой активного охлаждения для отведения тепла от накопителей.

К сожалению, на данный момент подобные карты расширения не слишком распространены. Однако для владельцев ПК с материнскими платами начального уровня подобное устройство могло бы оказаться крайне полезным приобретением. Особенно это касается устаревших материнских плат с один слотом для накопителя M.2 или вообще без них.

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Теги: wisdpi, карта расширения, pci express
wisdpi, карта расширения, pci express
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