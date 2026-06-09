Стартовали продажи «Яндекс Дропс» — ИИ-наушников с «Алисой AI»

«Яндекс» объявил о запуске продаж первых наушников с помощником на основе искусственного интеллекта «Алиса AI» — они получили название «Яндекс Дропс». Устройство позволяет общаться с ИИ на ходу, не доставая телефона, а также работать с функцией «Моя память».

Наушники «Яндекс Дропс» работают с самой мощной ИИ-моделью «Яндекса», адаптированной под голосовой интерфейс, — в этом формате ответы от чат-бота более лаконичные, они легко воспринимаются на слух, можно обходиться без взгляда в экран смартфона или ноутбука. ИИ-помощник умеет выполнять различные задания: включать на воспроизведение любимый плейлист, запускать устройства умного дома или набирать номера телефонов — причём нужный номер «Алиса AI» способна найти и в интернете. Поддерживаются простые команды, такие как «Тише», «Стоп», «Продолжи» или «Отклони» — они срабатывают даже при отключённом интернете, потому что за их обработку отвечает встроенный нейропроцессор (NPU), а алгоритм обучен воспринимать речь даже в шумном окружении.

Важнейшее нововведение — доступ к функции «Моя память». Владельцы «Яндекс Дропс» смогут первыми поработать с этой функцией, и доступна она не только с наушниками, но также в чате с «Алисой AI», на умных колонках «Яндекс Станция» и умных телевизорах «ТВ Станция». Можно наговорить ИИ-помощнику любую полезную информацию, например, что подарить другу, о чем договорились с коллегой или какие вопросы нужно задать врачу. Система подготовит эту информацию в формате структурированных заметок, которые можно будет просмотреть в любой момент. Если информация касается сроков, «Алиса AI» пришлёт напоминание — через телефон или те же наушники. Сервис «Моя память» поддерживает поиск по запросам естественной речью.

Качественный звук в «Яндекс Дропс» обеспечивают 11-мм аудиодрайверы, есть эквалайзер и три режима активного шумоподавления: стандартный, адаптивный и режим прозрачности. Есть защита от пыли и влаги по стандарту IP54 — в наушниках можно заниматься спортом. Время автономной работы составляет пять часов с активным шумоподавлением или восемь — без него. Для подключения к смартфону требуется приложение «Алиса AI», которое должно работать в фоновом режиме, чтобы ИИ-помощник оперативно отвечал на вопросы. «Яндекс Дропс» доступны в чёрном, белом и фиолетовом цветах. С 9 до 15 июня купить их можно только в чате с «Алисой AI». С 16 июня они появятся в розничных магазинах России, Беларуси и Казахстана; с 30 июня их можно будет купить и в Узбекистане.