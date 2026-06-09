Сегодня 11 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation «Люди разучились ждать»: похоже, многост...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Люди разучились ждать»: похоже, многострадальная The Wolf Among Us 2 выйдет целиком, а не по эпизодам

После долгого затишья студия Telltale Games (LCG Entertainment) наконец раскрыла сроки выхода многострадального приключения The Wolf Among Us 2, однако насчёт формата выпуска игры до сих пор остаются вопросы.

Источник изображений: Telltale Games

Источник изображений: Telltale Games

Напомним, The Wolf Among Us 2 была официально анонсирована в 2017 году и повторно — на The Game Awards 2019. Тогда игру вслед за первой частью планировали выпускать по эпизодам, но с тех пор многое изменилось.

В разговоре с GamesIndustry.biz глава Telltale Джейми Оттили (Jamie Ottilie) заявил, что студии нравится философия эпизодической модели, однако «мы, наверное, поступим как современные облачные сервисы, которые выпускают все эпизоды сразу».

Сюжетный трейлер The Wolf Among Us 2 с Summer Game Fest 2026

Как стало известно в рамках презентации Summer Game Fest 2026, наряду с Telltale Games издателем The Wolf Among Us 2 выступит PM Studios. Её сооснователь Майкл Юм (Michael Yum) тоже прокомментировал модель выпуска игры.

«Мы живём в эпоху Netflix. Люди разучились ждать. Наверное, нам стоит сразу дать людям то, что они хотят», — заявил Юм. Похоже, Telltale и PM Studios нацелены выпустить The Wolf Among Us 2 целиком.

The Wolf Among Us 2 выйдет в 2027 году на PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2. По сюжету хрупкий мир Фейблтауна нарушает смертельный заговор, и спасти город предстоит шерифу Бигби.

Помимо The Wolf Among Us 2, Telltale в сотрудничестве с PM Studios готовит к релизу улучшенную версию оригинальной The Wolf Among Us — The Wolf Among Us Remastered. Релиз ожидается в конце 2026 года на тех же платформах.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Безумное приключение про одержимую монахиню Indika привлекло миллион игроков
«Приключение только начинается!»: олдскульный боевик Mina the Hollower от создателей Shovel Knight достиг новой вершины продаж
Анонсирована gen Atlas — новая приключенческая игра с открытым миром от создателя The Last Guardian и Shadow of the Colossus
Reka выберется из дремучего леса раннего доступа Steam уже совсем скоро — новый трейлер и дата выхода симулятора славянской ведьмы
Кодзима оказался «не заинтересован» в ИИ на фоне массовой критики ИИ-рекламы Prada с его участием
Октябрьский скачок цен на Game Pass обернулся для Xbox потерей «миллионов подписчиков»
Теги: the wolf among us 2, telltale games, pm studios, приключение
the wolf among us 2, telltale games, pm studios, приключение
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
После долгих лет безуспешной борьбы с мошенниками Valve перестанет продавать физические подарочные карты Steam
Windows 11 получила крупное обновление, которое действительно ускорило ОС
Xiaomi получила разрешение на выпуск «электромобилей с расширителем запаса хода» в виде ДВС
В США запустили первое производство керосина из атмосферного CO2 — о цене лучше не спрашивать
Успевший поработать в xAI, OpenAI и Google Игорь Бабушкин основал собственный ИИ-стартап
Ролевой боевик Valor Mortis от создателей Ghostrunner не выйдет в один день с Control Resonant — объявлена новая дата релиза 28 мин.
«Абеляр, запускай игру»: для Warhammer 40,000: Rogue Trader вышло сюжетное дополнение «Неисчислимый музеон» и крупное обновление 1.6 2 ч.
«Некоторое количество перемещений рабочих мест»: Anthropic разработала план на случай, если ИИ оставит людей без работы 2 ч.
Gears of War: E-Day станет самой продолжительной игрой серии от The Coalition — новые подробности консольного эксклюзива Xbox 3 ч.
Антивирусное импортозамещение сработало: в России почти перестали пользоваться иностранным защитным ПО 3 ч.
Deezer выпустил детектор ИИ-музыки для других стримингов 4 ч.
Амбициозный авиасимулятор «Корея. Серия Ил-2» опоздает на вылет — новый трейлер и дата полноценного релиза 4 ч.
Anthropic извинилась за непрозрачность в вопросах безопасности Claude Fable 5 4 ч.
ИИ-агент OpenClaw провалил тесты на фишинговые атаки 5 ч.
Google представила очень быструю открытую ИИ-модель DiffusionGemma, которая принципиально отличается от других 5 ч.
Google начала переговоры с Samsung о производстве части ИИ-чипа TPU следующего поколения 2 ч.
Huawei готовится вскоре повысить цены на свои устройства 3 ч.
Meta хочет зарабатывать больше денег не на рекламе, но у неё плохо получается 3 ч.
Инстансы Amazon EC2 M9g и M9gd на базе Graviton5 уже доступны в ряде регионов 4 ч.
Развитие ЦОД может столкнуться с «энергетической стеной» к 2030 году 4 ч.
Meta и Reliance Industries расширят партнёрство, построив ИИ-совместимый ЦОД в Индии 4 ч.
Потребление воды ИИ вырастет до 2,27 млрд кубометров к 2030 году — в основном из-за роста энергопотребления 4 ч.
«Мегафон» запустил магистральную линию на базе компактных 400G‑трансиверов российского производства 5 ч.
Vertiv представила серверную стойку Rack Extreme, которая выдержит более 2000 кг оборудования 7 ч.
Телевизор TCL 75C7L: большой экран, SQD-Mini LED, высокая яркость и ничего лишнего 8 ч.