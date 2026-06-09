«Люди разучились ждать»: похоже, многострадальная The Wolf Among Us 2 выйдет целиком, а не по эпизодам

После долгого затишья студия Telltale Games (LCG Entertainment) наконец раскрыла сроки выхода многострадального приключения The Wolf Among Us 2, однако насчёт формата выпуска игры до сих пор остаются вопросы.

Напомним, The Wolf Among Us 2 была официально анонсирована в 2017 году и повторно — на The Game Awards 2019. Тогда игру вслед за первой частью планировали выпускать по эпизодам, но с тех пор многое изменилось.

В разговоре с GamesIndustry.biz глава Telltale Джейми Оттили (Jamie Ottilie) заявил, что студии нравится философия эпизодической модели, однако «мы, наверное, поступим как современные облачные сервисы, которые выпускают все эпизоды сразу».

Как стало известно в рамках презентации Summer Game Fest 2026, наряду с Telltale Games издателем The Wolf Among Us 2 выступит PM Studios. Её сооснователь Майкл Юм (Michael Yum) тоже прокомментировал модель выпуска игры.

«Мы живём в эпоху Netflix. Люди разучились ждать. Наверное, нам стоит сразу дать людям то, что они хотят», — заявил Юм. Похоже, Telltale и PM Studios нацелены выпустить The Wolf Among Us 2 целиком.

The Wolf Among Us 2 выйдет в 2027 году на PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2. По сюжету хрупкий мир Фейблтауна нарушает смертельный заговор, и спасти город предстоит шерифу Бигби.

Помимо The Wolf Among Us 2, Telltale в сотрудничестве с PM Studios готовит к релизу улучшенную версию оригинальной The Wolf Among Us — The Wolf Among Us Remastered. Релиз ожидается в конце 2026 года на тех же платформах.