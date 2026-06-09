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Занимающийся сканированием глаз стартап Сэма Альтмана сократит сотрудников

Компания Tools for Humanity, соучредителем которой выступает гендиректор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman), намеревается уволить часть сотрудников. Об этом сообщил ресурс Business Insider со ссылкой на внутреннее электронное письмо компании.

Источник изображения: toolsforhumanity.com

Источник изображения: toolsforhumanity.com

Tools for Humanity стремится показать, что её устройство для сканирования радужной оболочки глаза Orb способно приносить доход и вызывать доверие регулирующих органов. Компания оценивается в $2,5 млрд, и на её платформе несколько миллионов зарегистрированных пользователей. Сотни миллионов долларов в проект вложили такие компании как Andreessen Horowitz, Bain Capital и Khosla Ventures.

«Вступая на следующий этап нашей стратегии компании и рабочих приоритетов, мы приняли непростое решение внести изменения в некоторые должности и отделы по всей компании», — говорится в электронном письме сотрудникам Tools for Humanity, которое разослал отдел кадров. Подробности своей стратегии и дальнейшие шаги компания намерена огласить на общем собрании.

Основная идея Tools for Humanity — технология сканирования радужной оболочки глаза, которая подтверждает, что человек — это человек, а не бот с искусственным интеллектом. За эту функцию отвечает устройство Orb — блестящий шар размером с волейбольный мяч, который проводит сканирование и генерирует цифровой идентификатор. Участники проекта могут получать токены Worldcoin — криптовалюты, которую выпускает компания World Foundation со штаб-квартирой на Каймановых островах.

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Теги: tools for humanity, worldcoin, сэм альтман, сокращения
tools for humanity, worldcoin, сэм альтман, сокращения
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