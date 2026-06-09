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PepsiCo запустила беспилотные грузоперевозки чипсов и напитков в трёх штатах США

PepsiCo стала первым крупным производителем потребительских товаров в США, кому удалось в крупных масштабах наладить доставку продукции на беспилотных грузовых машинах по дорогам общего пользования. 35 машин доставляют товары в Аризоне, 5 — в Техасе и 1 — в Арканзасе.

Источник изображения: pepsico.com

Источник изображения: pepsico.com

Машины перевозят чипсы Doritos, Cheetos и другие снеки Frito-Lay, а также напитки, в том числе Gatorade. Грузовики курсируют между заводами по розливу, складами и магазинами, в том числе Walmart и Dollar General. В кабинах автомобилей сидят водители на случай экстренной ситуации, но это не пилотный, а коммерческий проект. Машины — средние и тяжёлые фургоны Isuzu Motors с системами автопилота Gatik.

PepsiCo начала сотрудничать с Gatik в 2022 году; беспилотные рейсы начали курсировать в июне 2025 года, и ни одной аварии на дорогах общего пользования за всё это время у проекта не было. Показатель своевременной доставки составляет 99 %, если исключить неконтролируемые факторы, такие как погода и пробки. Лучше всего машинам удаётся навигация по коротким, повторяющимся маршрутам, где ПО многократно изучает одни и те же дороги — например, между заводом по розливу Gatorade и расположенным в 22,5 км складским комплексом. Более сложная задача — доставка по магазинам, особенно когда движение затруднено, или погрузочные доки заблокированы.

Данный проект — ещё один повод для беспокойства, что ИИ может вытеснить человека: PepsiCo в США нанимает тысячи водителей, и профсоюз продвигает в нескольких штатах требование, чтобы при движении беспилотного транспортного средства в кабине находился человек. Хотя Gatik указывает, что это будет требоваться не всегда. PepsiCo же рекомендует водителям проходить переподготовку по профилю управления беспилотным оборудованием. Федеральных законов в отношении технологий автопилота в США пока нет, поэтому отрасль руководствуется местным законодательством — считается, что Аризоне оно наиболее благоприятное.

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Теги: pepsico, gatik, автопилот
pepsico, gatik, автопилот
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