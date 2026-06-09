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Геймерский смартфон-слайдер Ayaneo показался в видеообзоре до старта продаж

Журналистам PC World удалось на недавней выставке Computex протестировать игровой смартфон со сдвижным экраном Ayaneo Pocket Play. На опубликованном видео продемонстрирован толстый, но удобный для ношения в кармане гаджет с полным набором физических кнопок и джойстиком-крестовиной. Выпуск устройства запланирован на конец этого года.

Источник изображений: PC World

Источник изображений: PC World

Видеоролик показывает крупным планом выдвижной геймпад в стиле Sony Xperia Play с двойным тачпадом и другими элементами управления. Массивный дизайн компенсируется отсутствием необходимости носить с собой два устройства — смартфон и контроллер. Автор обзора сетует на отсутствие фронтальных динамиков, несмотря на довольно широкие рамки экрана.

По подтверждённым данным, Ayaneo Pocket Play будет построен на базе аппаратной платформы MediaTek Dimensity 9300 и получит 6,8-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 165 Гц. Достоверная информация о ёмкости аккумулятора, скорости зарядки, объёме памяти, оперативной памяти и других деталях пока отсутствует.

Нужно отметить, что сама компания Ayaneo не была представлена на Computex. Прототип игрового смартфона Pocket Play был представлен на стенде производителя мобильных устройств AMobile — судя по всему, именно эта компания и является изготовителем смартфона по заказу Ayaneo.

По утверждению PC World, доступность смартфона будет ограничена пределами Китая. Однако, по другим данным, Ayaneo готовится к краудфандинговой кампании на Kickstarter, поэтому можно рассчитывать на появление устройства и на других рынках.

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Теги: ayaneo, ayaneo pocket play, обзор
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