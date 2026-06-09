«Меня не обманешь, это Titanfall 3»: шутер Empulse с мехами и вертикальными уровнями выйдет 24 июня

Разработчики из студии 1047 Games назвали дату релиза командного шутера Empulse, приложив к свежему объявлению короткий геймплейный трейлер. Предварительное тестирование игры начнётся уже на следующей неделе.

Действие Empulse развернётся на улицах мегаполиса Freehold, который сами авторы называют постутопическим. В динамичных схватках формата «6 на 6» игроки смогут бегать по стенам, использовать крюк-кошку, изменять физические свойства поверхностей с помощью специальных бомб и даже управлять захваченными мехами.

«Каждый район Freehold предоставляет вам поверхности, вертикальность и маршруты для выстраивания цепочек движений и поиска состояния потока. […] Мехи появляются на карте, оснащённые тяжёлым вооружением, уникальными способностями и огромным запасом здоровья. Захватите одного, чтобы доминировать в следующей перестрелке», — описывают геймплей разработчики.

Увиденное в геймплейном трейлере напомнило игрокам о шутерах студии Respawn Entertainment до Apex Legends. «Меня не обманешь, это Titanfall 3», — написал пользователь Turtletouchboys.

Empulse можно будет купить с 24 июня за $19,99 на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S в раннем доступе. В рамках грядущего фестиваля демоверсий «Играм быть» (Steam Next Fest) пользователи сервиса Valve смогут опробовать бесплатную демоверсию шутера уже с 15 июня.