Сегодня 11 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation «Меня не обманешь, это Titanfall 3»: шут...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Меня не обманешь, это Titanfall 3»: шутер Empulse с мехами и вертикальными уровнями выйдет 24 июня

Разработчики из студии 1047 Games назвали дату релиза командного шутера Empulse, приложив к свежему объявлению короткий геймплейный трейлер. Предварительное тестирование игры начнётся уже на следующей неделе.

Источник изображений: 1047 Games

Источник изображений: 1047 Games

Действие Empulse развернётся на улицах мегаполиса Freehold, который сами авторы называют постутопическим. В динамичных схватках формата «6 на 6» игроки смогут бегать по стенам, использовать крюк-кошку, изменять физические свойства поверхностей с помощью специальных бомб и даже управлять захваченными мехами.

«Каждый район Freehold предоставляет вам поверхности, вертикальность и маршруты для выстраивания цепочек движений и поиска состояния потока. […] Мехи появляются на карте, оснащённые тяжёлым вооружением, уникальными способностями и огромным запасом здоровья. Захватите одного, чтобы доминировать в следующей перестрелке», — описывают геймплей разработчики.

Увиденное в геймплейном трейлере напомнило игрокам о шутерах студии Respawn Entertainment до Apex Legends. «Меня не обманешь, это Titanfall 3», — написал пользователь Turtletouchboys.

Empulse можно будет купить с 24 июня за $19,99 на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S в раннем доступе. В рамках грядущего фестиваля демоверсий «Играм быть» (Steam Next Fest) пользователи сервиса Valve смогут опробовать бесплатную демоверсию шутера уже с 15 июня.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Энтузиаст запустил оригинальную Half-Life на мобильном телефоне 2007 года — игра выдаёт 30 кадров/с и поддерживает мышь и клавиатуру
«Новая BioShock выглядит отлично»: анонсирован сюжетный шутер Magicians: The Devil’s Deal, в котором сценическая магия стала реальной
Постапокалиптический шутер Metro 2039 выйдет в феврале 2027 года — новый геймплейный трейлер
Более миллиона игроков добавили Warhammer 40,000: Dawn of War 4 в список желаемого Steam
«Люди разучились ждать»: похоже, многострадальная The Wolf Among Us 2 выйдет целиком, а не по эпизодам
Кодзима оказался «не заинтересован» в ИИ на фоне массовой критики ИИ-рекламы Prada с его участием
Теги: 1047 games, empulse, шутер
1047 games, empulse, шутер
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
После долгих лет безуспешной борьбы с мошенниками Valve перестанет продавать физические подарочные карты Steam
Windows 11 получила крупное обновление, которое действительно ускорило ОС
Xiaomi получила разрешение на выпуск «электромобилей с расширителем запаса хода» в виде ДВС
В США запустили первое производство керосина из атмосферного CO2 — о цене лучше не спрашивать
Успевший поработать в xAI, OpenAI и Google Игорь Бабушкин основал собственный ИИ-стартап
Ролевой боевик Valor Mortis от создателей Ghostrunner не выйдет в один день с Control Resonant — объявлена новая дата релиза 28 мин.
«Абеляр, запускай игру»: для Warhammer 40,000: Rogue Trader вышло сюжетное дополнение «Неисчислимый музеон» и крупное обновление 1.6 2 ч.
«Некоторое количество перемещений рабочих мест»: Anthropic разработала план на случай, если ИИ оставит людей без работы 2 ч.
Gears of War: E-Day станет самой продолжительной игрой серии от The Coalition — новые подробности консольного эксклюзива Xbox 3 ч.
Антивирусное импортозамещение сработало: в России почти перестали пользоваться иностранным защитным ПО 3 ч.
Deezer выпустил детектор ИИ-музыки для других стримингов 4 ч.
Амбициозный авиасимулятор «Корея. Серия Ил-2» опоздает на вылет — новый трейлер и дата полноценного релиза 4 ч.
Anthropic извинилась за непрозрачность в вопросах безопасности Claude Fable 5 4 ч.
ИИ-агент OpenClaw провалил тесты на фишинговые атаки 5 ч.
Google представила очень быструю открытую ИИ-модель DiffusionGemma, которая принципиально отличается от других 5 ч.
Google начала переговоры с Samsung о производстве части ИИ-чипа TPU следующего поколения 2 ч.
Huawei готовится вскоре повысить цены на свои устройства 3 ч.
Meta хочет зарабатывать больше денег не на рекламе, но у неё плохо получается 3 ч.
Инстансы Amazon EC2 M9g и M9gd на базе Graviton5 уже доступны в ряде регионов 4 ч.
Развитие ЦОД может столкнуться с «энергетической стеной» к 2030 году 4 ч.
Meta и Reliance Industries расширят партнёрство, построив ИИ-совместимый ЦОД в Индии 4 ч.
Потребление воды ИИ вырастет до 2,27 млрд кубометров к 2030 году — в основном из-за роста энергопотребления 4 ч.
«Мегафон» запустил магистральную линию на базе компактных 400G‑трансиверов российского производства 5 ч.
Vertiv представила серверную стойку Rack Extreme, которая выдержит более 2000 кг оборудования 7 ч.
Телевизор TCL 75C7L: большой экран, SQD-Mini LED, высокая яркость и ничего лишнего 8 ч.