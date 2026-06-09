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MaxSun выпустила низкопрофильную GeForce RTX 5060 с тройкой вентиляторов за $501

Компания MaxSun выпустила низкопрофильную видеокарту GeForce RTX 5060 LP 8G S0, предназначенную для компактных ПК. Новинка уже доступна в продаже в Китае, где предлагается примерно за $501.

Источник изображений: VideoCardz

Источник изображений: VideoCardz

В составе карты используется графический процессор с 3840 ядрами CUDA и 8 Гбайт памяти GDDR7 с поддержкой 128-битной шины. Новинка предлагает эталонную частоту для GPU, составляющую 2,5 ГГц в режиме Boost. Энергопотребление карты составляет 145 Вт. Для неё рекомендуется блок питания мощностью от 550 Вт. Для дополнительного питания карта оснащена одним 8-контактным разъёмом PCIe.

MaxSun GeForce RTX 5060 LP 8G S0 обладает размерами 182 × 69 × 36 мм, что позволяет ей вписаться во многие сверхкомпактные корпуса. Толщина карты составляет два слота расширения. В составе системы охлаждения используются медное основание, теплотрубки и три небольших вентилятора. Для последних MaxSun заявляет поддержку функции полной остановки при отсутствии серьёзной нагрузки на GPU.

Набор внешних разъёмов карты состоит из трёх DisplayPort 2.1b и одного HDMI 2.1b, что делает её более практичной по сравнению с некоторыми другими низкопрофильными вариантами RTX 5060, оснащёнными меньшим количеством видеоразъёмов.

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Теги: maxsun, geforce rtx 5060, видеокарта, blackwell
maxsun, geforce rtx 5060, видеокарта, blackwell
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