Вышло официальное приложение Telegram для Apple Watch

Спустя более чем десять лет после выхода первого варианта приложения Telegram для Apple Watch и последующего прекращения его поддержки мессенджер выпустил обновлённый вариант нативного клиента для умных часов.

О повторном выходе «полностью нативного» приложения Telegram для Apple Watch сообщил в соцсети X основатель мессенджера Павел Дуров. При первом запуске приложения Telegram на Apple Watch пользователю предлагается отсканировать QR-код из приложения при помощи iPhone — аналогичным образом устроен процесс входа на любой другой платформе, в том числе на macOS или в веб-приложении. Далее, если он установлен, потребуется ввести облачный пароль.

В приложении Telegram для Apple Watch есть все контакты и содержимое переписки, поддерживается воспроизведение GIF-анимации и видео, можно обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями, местоположением, стикерами и другим контентом. Впервые поддержка Apple Watch появилась в Telegram 3.0 в июне 2015 года. Спустя несколько лет Telegram, как и другие платформы, прекратил поддержку приложения для watchOS, и сейчас Apple стремится обратить эту тенденцию.

Интересно, что в примечаниях к выпуску Telegram в App Store не сообщается о возвращении поддержки Apple Watch. Но приложение уже вышло, и его можно загрузить везде, где доступен мессенджер.