Почти 70 % россиян пользуются устаревшими роутерами, показало исследование

68,2 % установленных в квартирах россиян роутеров работают в диапазоне 2,4 ГГц, и это модели предыдущих поколений, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования компании Vigo. Операторы связи с такой оценкой не согласны.

Чаще всего, в 80 % случаев, устаревшие маршрутизаторы встречаются в Чечне, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Дагестане; а меньше всего такого оборудования, от 54 % до 55 %, используется в столичных регионах и в Ханты-Мансийском автономном округе. Доля Wi-Fi в общем объёме пользовательского интернет-трафика с конца 2025 года выросла на 6 п.п. и достигла 65 %. Этому способствовали регулярные ограничения мобильного интернета. При этом россияне зачастую продолжают пользоваться устаревшими маршрутизаторами, хотя в продаже уже много моделей с поддержкой диапазона 5 ГГц.

Используемый старыми роутерами диапазон 2,4 ГГц является загруженным — соседние сети могут накладываться друг на друга, из-за чего качество связи этого оборудования в городских условиях оказывается невысоким. В этой связи россиянам рекомендовали отказаться от маршрутизаторов, которые работают у них десять лет и более, в пользу новых моделей с поддержкой 5 ГГц.

Операторы фиксированного доступа с пессимистической оценкой Vigo не согласились. В «Ростелекоме» долю абонентов с роутерами, которые поддерживают только диапазон 2,4 ГГц, оценили в 10 % — пока оборудование работает, этих пользователей всё устраивает. Тем временем оператор в октябре прошлого года наладил выпуск маршрутизаторов стандарта Wi-Fi 6. Собственные роутеры стандарта Wi-Fi 6 «ЭР-Телеком Холдинг» («Дом.ру») начал выпускать ещё в 2024 году, и к 2030 году провайдер намерен перевести всех своих абонентов на двухдиапазонные модели.

В «Билайне» долю пользователей с оборудованием на 2,4 ГГц оценили в 40 % и сообщили, что проводят «планомерную работу по переводу клиентов на устройства поколения Wi-Fi 6». На современные двухдиапазонные модели при подключении новых абонентов ориентируется и «МегаФон». МТС предлагает маршрутизаторы с поддержкой 2,4 и 5 ГГц уже более десяти лет, сообщили в операторе. «Сегодня гигабитный оптоволоконный интернет доступен более чем для 90% домохозяйств города и 70% домохозяйств Московской области», — добавили там.