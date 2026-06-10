Сегодня 11 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Почти 70 % россиян пользуются устаревшим...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Почти 70 % россиян пользуются устаревшими роутерами, показало исследование

68,2 % установленных в квартирах россиян роутеров работают в диапазоне 2,4 ГГц, и это модели предыдущих поколений, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования компании Vigo. Операторы связи с такой оценкой не согласны.

Чаще всего, в 80 % случаев, устаревшие маршрутизаторы встречаются в Чечне, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Дагестане; а меньше всего такого оборудования, от 54 % до 55 %, используется в столичных регионах и в Ханты-Мансийском автономном округе. Доля Wi-Fi в общем объёме пользовательского интернет-трафика с конца 2025 года выросла на 6 п.п. и достигла 65 %. Этому способствовали регулярные ограничения мобильного интернета. При этом россияне зачастую продолжают пользоваться устаревшими маршрутизаторами, хотя в продаже уже много моделей с поддержкой диапазона 5 ГГц.

Используемый старыми роутерами диапазон 2,4 ГГц является загруженным — соседние сети могут накладываться друг на друга, из-за чего качество связи этого оборудования в городских условиях оказывается невысоким. В этой связи россиянам рекомендовали отказаться от маршрутизаторов, которые работают у них десять лет и более, в пользу новых моделей с поддержкой 5 ГГц.

Операторы фиксированного доступа с пессимистической оценкой Vigo не согласились. В «Ростелекоме» долю абонентов с роутерами, которые поддерживают только диапазон 2,4 ГГц, оценили в 10 % — пока оборудование работает, этих пользователей всё устраивает. Тем временем оператор в октябре прошлого года наладил выпуск маршрутизаторов стандарта Wi-Fi 6. Собственные роутеры стандарта Wi-Fi 6 «ЭР-Телеком Холдинг» («Дом.ру») начал выпускать ещё в 2024 году, и к 2030 году провайдер намерен перевести всех своих абонентов на двухдиапазонные модели.

В «Билайне» долю пользователей с оборудованием на 2,4 ГГц оценили в 40 % и сообщили, что проводят «планомерную работу по переводу клиентов на устройства поколения Wi-Fi 6». На современные двухдиапазонные модели при подключении новых абонентов ориентируется и «МегаФон». МТС предлагает маршрутизаторы с поддержкой 2,4 и 5 ГГц уже более десяти лет, сообщили в операторе. «Сегодня гигабитный оптоволоконный интернет доступен более чем для 90% домохозяйств города и 70% домохозяйств Московской области», — добавили там.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Почти половина мобильных роутеров провалила тесты «МегаФона»
TP-Link представила Archer 8 — свою первую платформу для роутеров с Wi-Fi 8
Россияне купили рекордное число роутеров — особенно популярны модели с расширенными настройками
ФАС проверит операторов на законность рекламы 5G — «не реализованных в настоящее время технологий»
Инвесторы выстроились в очередь за акциями SpaceX: спрос превысил предложение почти в четыре раза
Спутниковый Wi-Fi на борту авиалайнеров станет важным «полем битвы» между SpaceX Starlink и Amazon Leo
Теги: россия, роутер, wi-fi
россия, роутер, wi-fi
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
После долгих лет безуспешной борьбы с мошенниками Valve перестанет продавать физические подарочные карты Steam
Windows 11 получила крупное обновление, которое действительно ускорило ОС
Xiaomi получила разрешение на выпуск «электромобилей с расширителем запаса хода» в виде ДВС
В США запустили первое производство керосина из атмосферного CO2 — о цене лучше не спрашивать
Успевший поработать в xAI, OpenAI и Google Игорь Бабушкин основал собственный ИИ-стартап
Ролевой боевик Valor Mortis от создателей Ghostrunner не выйдет в один день с Control Resonant — объявлена новая дата релиза 28 мин.
«Абеляр, запускай игру»: для Warhammer 40,000: Rogue Trader вышло сюжетное дополнение «Неисчислимый музеон» и крупное обновление 1.6 2 ч.
«Некоторое количество перемещений рабочих мест»: Anthropic разработала план на случай, если ИИ оставит людей без работы 2 ч.
Gears of War: E-Day станет самой продолжительной игрой серии от The Coalition — новые подробности консольного эксклюзива Xbox 3 ч.
Антивирусное импортозамещение сработало: в России почти перестали пользоваться иностранным защитным ПО 3 ч.
Deezer выпустил детектор ИИ-музыки для других стримингов 4 ч.
Амбициозный авиасимулятор «Корея. Серия Ил-2» опоздает на вылет — новый трейлер и дата полноценного релиза 4 ч.
Anthropic извинилась за непрозрачность в вопросах безопасности Claude Fable 5 4 ч.
ИИ-агент OpenClaw провалил тесты на фишинговые атаки 5 ч.
Google представила очень быструю открытую ИИ-модель DiffusionGemma, которая принципиально отличается от других 5 ч.
Google начала переговоры с Samsung о производстве части ИИ-чипа TPU следующего поколения 2 ч.
Huawei готовится вскоре повысить цены на свои устройства 3 ч.
Meta хочет зарабатывать больше денег не на рекламе, но у неё плохо получается 3 ч.
Инстансы Amazon EC2 M9g и M9gd на базе Graviton5 уже доступны в ряде регионов 4 ч.
Развитие ЦОД может столкнуться с «энергетической стеной» к 2030 году 4 ч.
Meta и Reliance Industries расширят партнёрство, построив ИИ-совместимый ЦОД в Индии 4 ч.
Потребление воды ИИ вырастет до 2,27 млрд кубометров к 2030 году — в основном из-за роста энергопотребления 4 ч.
«Мегафон» запустил магистральную линию на базе компактных 400G‑трансиверов российского производства 5 ч.
Vertiv представила серверную стойку Rack Extreme, которая выдержит более 2000 кг оборудования 7 ч.
Телевизор TCL 75C7L: большой экран, SQD-Mini LED, высокая яркость и ничего лишнего 8 ч.