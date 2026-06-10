Сегодня 11 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости российская наука и промышленность Первый запуск «Союз-5» указал на необход...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Первый запуск «Союз-5» указал на необходимость доработки ракеты, но есть и хорошие новости

В конце апреля этого года новая среднетяжёлая ракета-носитель «Союз-5» («Иртыш») впервые взлетела в космос. Запуск был успешным, но указал на необходимость доработки ракеты. Она будет возможна для уже создающихся второй и третьей ракеты, пуски которых запланированы на лето 2027 года.

Источник изображения: «Роскосмос»

Источник изображения: «Роскосмос»

О необходимости внести некоторые изменения в проект ракеты по итогам испытательного пуска сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов: «Первый пуск прошёл успешно, мы получили телеметрию, нашли, что нужно ещё доработать. Учтём это при производстве второй и третьей ракет, которые уже изготавливаются. Я думаю, что летом следующего года они уже будут произведены и запущены».

По мнению Баканова, рынок пусковых услуг стал крайне конкурентным, и главным критерием стала стоимость выведения 1 кг полезной нагрузки на орбиту. «Союз-5» может выводить более 17 т на низкую орбиту, и по цене Россия должна попытаться сделать эту услугу конкурентоспособной и привлекательной.

Испытательный пуск ракеты «Союз-5» состоялся 30 апреля 2026 года с 45-й площадки космодрома «Байконур» (бывшая площадка «Зенита»). Этот момент неоднократно откладывался. По данным «Роскосмоса», первая и вторая ступени отработали штатно, а габаритно-массовый макет был выведен на суборбитальную траекторию и упал в заданном районе Тихого океана.

Ракета «Союз-5» использует экологически чистую топливную пару из жидкого кислорода и нафтила. Длина ракеты составляет 61,87–65,2 м и зависит от используемого обтекателя, диаметр блоков — 4,1 м, стартовая масса — примерно 530–535 т. Она способна выводить на низкую околоземную орбиту (НОО) до 17–18 т полезной нагрузки — примерно вдвое больше, чем «Союз-2». В составе первой ступени ракеты используется самый мощный в мире жидкостный ракетный двигатель РД-171МВ, разработанный НПО «Энергомаш». Вторая ступень оснащается двигателями РД-0124МС. Во многом это развитие российско-казахстанского проекта «Байтерек».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Взрыв тяжёлой ракеты Blue Origin ответил на вопросы о мерах безопасности при запусках ракет
Китай без предупреждения запустил ракету «Чанчжэн-12B» — свой аналог Falcon 9
Первый полёт Starship V3 доказал живучесть обновлённой мегаракеты, хоть и закончился взрывом
Мечта о полёте к соседним звёздам на световых парусах столкнулась с суровой физикой
NASA представило экипаж луной миссии Artemis 3, но до Луны он не доберётся
Спутниковый Wi-Fi на борту авиалайнеров станет важным «полем битвы» между SpaceX Starlink и Amazon Leo
Теги: роскосмос, союз-5, запуск ракеты
роскосмос, союз-5, запуск ракеты
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
После долгих лет безуспешной борьбы с мошенниками Valve перестанет продавать физические подарочные карты Steam
Windows 11 получила крупное обновление, которое действительно ускорило ОС
Xiaomi получила разрешение на выпуск «электромобилей с расширителем запаса хода» в виде ДВС
В США запустили первое производство керосина из атмосферного CO2 — о цене лучше не спрашивать
Успевший поработать в xAI, OpenAI и Google Игорь Бабушкин основал собственный ИИ-стартап
Ролевой боевик Valor Mortis от создателей Ghostrunner не выйдет в один день с Control Resonant — объявлена новая дата релиза 28 мин.
«Абеляр, запускай игру»: для Warhammer 40,000: Rogue Trader вышло сюжетное дополнение «Неисчислимый музеон» и крупное обновление 1.6 2 ч.
«Некоторое количество перемещений рабочих мест»: Anthropic разработала план на случай, если ИИ оставит людей без работы 2 ч.
Gears of War: E-Day станет самой продолжительной игрой серии от The Coalition — новые подробности консольного эксклюзива Xbox 3 ч.
Антивирусное импортозамещение сработало: в России почти перестали пользоваться иностранным защитным ПО 3 ч.
Deezer выпустил детектор ИИ-музыки для других стримингов 4 ч.
Амбициозный авиасимулятор «Корея. Серия Ил-2» опоздает на вылет — новый трейлер и дата полноценного релиза 4 ч.
Anthropic извинилась за непрозрачность в вопросах безопасности Claude Fable 5 4 ч.
ИИ-агент OpenClaw провалил тесты на фишинговые атаки 5 ч.
Google представила очень быструю открытую ИИ-модель DiffusionGemma, которая принципиально отличается от других 5 ч.
Google начала переговоры с Samsung о производстве части ИИ-чипа TPU следующего поколения 2 ч.
Huawei готовится вскоре повысить цены на свои устройства 3 ч.
Meta хочет зарабатывать больше денег не на рекламе, но у неё плохо получается 3 ч.
Инстансы Amazon EC2 M9g и M9gd на базе Graviton5 уже доступны в ряде регионов 4 ч.
Развитие ЦОД может столкнуться с «энергетической стеной» к 2030 году 4 ч.
Meta и Reliance Industries расширят партнёрство, построив ИИ-совместимый ЦОД в Индии 4 ч.
Потребление воды ИИ вырастет до 2,27 млрд кубометров к 2030 году — в основном из-за роста энергопотребления 4 ч.
«Мегафон» запустил магистральную линию на базе компактных 400G‑трансиверов российского производства 5 ч.
Vertiv представила серверную стойку Rack Extreme, которая выдержит более 2000 кг оборудования 7 ч.
Телевизор TCL 75C7L: большой экран, SQD-Mini LED, высокая яркость и ничего лишнего 8 ч.