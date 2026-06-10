Первый запуск «Союз-5» указал на необходимость доработки ракеты, но есть и хорошие новости

В конце апреля этого года новая среднетяжёлая ракета-носитель «Союз-5» («Иртыш») впервые взлетела в космос. Запуск был успешным, но указал на необходимость доработки ракеты. Она будет возможна для уже создающихся второй и третьей ракеты, пуски которых запланированы на лето 2027 года.

О необходимости внести некоторые изменения в проект ракеты по итогам испытательного пуска сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов: «Первый пуск прошёл успешно, мы получили телеметрию, нашли, что нужно ещё доработать. Учтём это при производстве второй и третьей ракет, которые уже изготавливаются. Я думаю, что летом следующего года они уже будут произведены и запущены».

По мнению Баканова, рынок пусковых услуг стал крайне конкурентным, и главным критерием стала стоимость выведения 1 кг полезной нагрузки на орбиту. «Союз-5» может выводить более 17 т на низкую орбиту, и по цене Россия должна попытаться сделать эту услугу конкурентоспособной и привлекательной.

Испытательный пуск ракеты «Союз-5» состоялся 30 апреля 2026 года с 45-й площадки космодрома «Байконур» (бывшая площадка «Зенита»). Этот момент неоднократно откладывался. По данным «Роскосмоса», первая и вторая ступени отработали штатно, а габаритно-массовый макет был выведен на суборбитальную траекторию и упал в заданном районе Тихого океана.

Ракета «Союз-5» использует экологически чистую топливную пару из жидкого кислорода и нафтила. Длина ракеты составляет 61,87–65,2 м и зависит от используемого обтекателя, диаметр блоков — 4,1 м, стартовая масса — примерно 530–535 т. Она способна выводить на низкую околоземную орбиту (НОО) до 17–18 т полезной нагрузки — примерно вдвое больше, чем «Союз-2». В составе первой ступени ракеты используется самый мощный в мире жидкостный ракетный двигатель РД-171МВ, разработанный НПО «Энергомаш». Вторая ступень оснащается двигателями РД-0124МС. Во многом это развитие российско-казахстанского проекта «Байтерек».