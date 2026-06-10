Представлена складная мышь Logitech Mobi Fold с сенсорной прокруткой и быстрой зарядкой

Logitech анонсировала складную мышь Mobi Fold, предназначенную для работы в дорожных условиях. Она может похвастаться нескользящим силиконовым покрытием, сенсорной панелью вместо колёсика и ёмким съёмным аккумулятором, который поддерживает быструю зарядку.

По ощущениям, пишет ресурс The Verge, Logitech Mobi Fold напоминает складной телефон. Более половины корпуса мыши имеют противоскользящее силиконовое покрытие, в том числе шарнир, который, по заверению производителя, способен проработать до 15 лет в режиме ежедневного использования. Встроенный аккумулятор является съёмным — видимо, за это следует благодарить новые нормы Евросоюза. Батарея поддерживает быструю зарядку через порт USB Type-C — всего одной минуты достаточно для последующих 22 часов автономной работы, а полностью заряженный источник питания позволяет мыши проработать до месяца.

Logitech Mobi Fold имеет габариты 33 × 57 × 122 мм в разложенном виде и 21 × 57 × 66 мм — в сложенном; масса устройства составляет 79 г. На нижней стороне мыши расположена кнопка переключения устройств, там же размещён оптический сенсор с разрешением 4K DPI. На верхней размещены левая и правая кнопка, между которыми находится заменяющая колёсико сенсорная панель; примечательно, что верхняя и нижняя части панели функционируют как дополнительные кнопки со щелчком — настройка производится в приложении Logi Options Plus.

Кнопка включения и отключения питания отсутствует — мышь отключается в сложенном состоянии, хотя и не полностью: сенсорная панель продолжает функционировать, когда мышь сложена. Logitech Mobi Fold доступна в графитовой, кремовой, сиреневой и песочной расцветках по цене $79,99.