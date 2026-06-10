Electronic Arts предсказала, кто выиграет Чемпионат мира по футболу 2026 года — компания угадала четырёх предыдущих победителей

Хотя Electronic Arts лишилась официальной лицензии Чемпионата мира по футболу под эгидой ФИФА, американский издатель и разработчик решил продолжить традицию предсказания победителя турнира.

Напомним, Electronic Arts корректно предсказала победителя последних четырёх Чемпионатов мира по футболу: Испания в 2010 году, Германия в 2014-м, Франция в 2018-м и Аргентина в 2022-м.

Как и в предыдущие годы, Electronic Arts провела симуляцию каждого матча группового этапа предстоящего чемпионата (на этот раз в EA Sports FC 26), а затем симуляцию раундов плей-офф, сгенерированных на основе этих прогнозов.

Согласно расчётам Electronic Arts, победителем предстоящего Чемпионата мира по футболу второй раз в своей истории станет сборная Испании: «Мы предсказали четырёх [триумфаторов] подряд. Теперь мы провели симуляцию снова».

В преддверии Чемпионата мира по футболу много кто пытается угадать победителя, и публикацию EA можно был бы списать на простой PR-ход, если бы не четыре предыдущих успешных предсказания.

На фоне приближения Чемпионата мира по футболу 2026 года для EA Sports FC 26 вышло контентное обновление The World’s Game, с режимом международного турнира и лицензированными национальными сборными.

Чемпионат мира по футболу 2026 года стартует завтра, 11 июня. Матчи пройдут в Мексике, США и Канаде. Проверить предсказание Electronic Arts можно будет 19 июля, когда состоится финал турнира.