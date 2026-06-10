Со следующего месяца Lenovo поднимет цены на ПК — второй раз с начала года

Динамика цен на микросхемы памяти не оставляет производителям особого выбора с точки зрения корректировки цен на собственную продукцию. По информации китайских источников, крупнейший в мире производитель ПК — компания Lenovo, готовится со следующего месяца в очередной раз поднять цены почти на весь ассортимент продукции.

Июнь Lenovo собирается переждать с ценами прежнего уровня, поскольку на китайском рынке проводится сезонная распродажа, приуроченная к 18 июня, но вот после всех сопутствующих маркетинговых мероприятий полна решимости поднять цены на все свои ПК. Масштаб повышения цен будет сопоставим с мартовским, когда цены на некоторые модели выросли более чем на $150. Дистрибьюторы продукции Lenovo должны получить уведомление о предстоящем повышении цен в конце июня.

Разумеется, Lenovo не одинока в своём стремлении компенсировать рост затрат на закупку памяти путём повышения цен на собственную продукцию. Dell тоже собирается поднять цены на свои системы в июле, а в серверном сегменте они уже выросли на 20–40 %. Ещё в конце прошлого года Dell успела поднять цены на ПК на величину от 10 до 30 %. Американская HP Inc. весной этого года уже поднимала цены на ПК, во втором полугодии она рассчитывает столкнуться со снижением объёмов поставок ПК на 18–19 %, но с точки зрения выручки это несколько компенсируется ростом цен.

Acer в этом квартале поднимет цены на 5 %, а ещё компания жалуется на дефицит центральных процессоров. Тайваньская Asus наблюдает рост цен на домашнем рынке на 25–30 % и указывает на возможность сохранения положительной динамики цен во втором полугодии.

Стоимость памяти на рынке моментальных сделок за прошедшие 12 месяцев выросла в четыре раза. В прошлом месяце стоимость 8-гигабитных чипов DDR4 достигла исторического максимума на уровне $20, по данным TrendForce. По итогам выставки Computex 2026 стало понятно, что производители процессоров и материнских плат готовы продлевать жизненный цикл решений с поддержкой DDR4, поскольку DDR5 не только дороже, но и сильнее страдает от дефицита. Эксперты TrendForce теперь ожидают, что объёмы поставок ноутбуков в этом году сократятся на 13 %. Ещё в январе они полагали, что всё ограничится снижением примерно на 9,4 %.