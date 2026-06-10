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iPhone 17 получит урезанную Siri AI в iOS 27 из-за нехватки оперативной памяти

На конференции WWDC 2026 компания Apple представила обновлённую версию голосового помощника Siri AI на базе платформы Apple Intelligence. Для некоторых функций требуется 12 Гбайт унифицированной памяти, что автоматически ограничивает их использование смартфонами iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, а также iPad с чипом M4 или более поздней версии, компьютерами Mac с M3 или более поздней версии и гарнитурой Apple Vision Pro с чипом M5.

В анонсе Siri AI на WWDC 2026 Apple подчеркнула два существенных улучшения голосового помощника: более выразительные голоса Siri и значительное повышение точности диктовки в масштабах всей системы. Пользователи могут настраивать выразительность и темп речи Siri. Новая ИИ-модель способна с минимальным количеством ошибок преобразовывать речь в текст, автоматически обрабатывая регистр букв, пунктуацию и форматирование.

Для обеих этих функций требуется 12 Гбайт унифицированной памяти, хотя ранее системные требования Apple Intelligence ограничивались 8 Гбайт. Требование 12 Гбайт ОЗУ не относится к Siri AI целиком, оно влияет на звучание Siri и качество её транскрипции. Владельцы базовых моделей iPhone 17 по-прежнему получат нового голосового помощника в стиле чат-бота в iOS 27, но с устаревшими голосами и менее точным инструментом диктовки.

Все остальное в рамках развёртывания Siri AI — персональный контекст, распознавание информации на экране, ответы в интернете, специальное приложение Siri, визуальный интеллект и инструменты для письма — работает на более широком списке устройств Apple Intelligence, куда входят iPhone 15 Pro, линейки iPhone 16 и iPhone 17.

iOS 27 в настоящее время находится в стадии бета-тестирования для разработчиков, публичное бета-тестирование начнётся в следующем месяце, а официальный релиз намечен на осень.

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Теги: apple, siri ai, iphone 17, ios 27
apple, siri ai, iphone 17, ios 27
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