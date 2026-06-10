Новый подход Роскомнадзора к борьбе с VPN, вероятно, привёл к сбоям российских сайтов и сервисов

В последнее время пользователи массово сообщают о недоступности сайтов, размещённых на крупных российских хостингах. По мнению многих хостинг-провайдеров причина сбоев — обновление настроек технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), применяемых Роскомнадзором для фильтрации трафика.

Информацию о сбоях подтвердили несколько хостинг-провайдеров и представители сервисов, размещённых на их площадках. Хостинг Selectel уведомил о частичной недоступности ресурсов с предположительной причиной в виде новых правил фильтрации ТСПУ. Провайдеры Beget и Timeweb описали «плавающую» недоступность некоторых ресурсов, которую они связывают с изменением настроек ТСПУ. Сбои в работе своих сервисов подтвердили разработчик CRM-системы «РосБизнесСофт» и облачный сервис «ПланФикс».

Роскомнадзор последовательно увеличивал интенсивность и глубину блокировок публичных VPN-сервисов. Блокировки по IP-адресам оказались неэффективными, борьба с современными протоколами VLESS, Trojan, MTProto (прокси Telegram) также не гарантирует 100-процентную эффективность из-за их мимикрии под легитимный интернет-трафик. Теперь «под прицелом» РКН оказалась непосредственно облачная инфраструктура, на базе которой разворачивают VPN-сервисы.

По словам аналитиков, с 6 июня ТСПУ Роскомнадзора начали пытаться фильтровать любой защищённый трафик к облачным провайдерам. Оборудование принимает множественные шифрованные соединения к серверам за подозрительные и обрывает их. Эксперты сообщают о 10-процентном падении трафика среди клиентов облачных сервисов в последние недели. В зоне особого риска оказались мобильные приложения с защищённым каналом, сервисы с постоянным соединением для обмена данными в реальном времени, облачные платформы и решения для быстрой загрузки медиа.

По мнению экспертов, наблюдаемые сбои являются результатом попыток РКН действовать на опережение. Через некоторое время количество ложных срабатываний должно снизиться до приемлемого уровня. Существует альтернативное мнение, согласно которому сообщения о массовых сбоях стали результатом нескольких не связанных причин, источник которых ошибочно приписывают ТСПУ.