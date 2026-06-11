«Именно тот сиквел, о котором мечтали фанаты»: журналисты показали первый геймплей Alien: Isolation 2 и поделились впечатлениями от игры

Журналисты IGN, The Outerhaven, Video Games Chronicle (VGC) и других изданий поделились впечатлениями от личного знакомства с горячо ожидаемым научно-фантастическим хоррором Alien: Isolation 2 от издателя Sega и студии Creative Assembly.

В рамках прошедшего фестиваля Summer Game Fest 2026 представителям прессы удалось оценить получасовое вступление Alien: Isolation 2. Портал VGC также показал без малого четыре минуты геймплея из пролога (с комментариями).

Несмотря на линейный характер первых минут Alien: Isolation 2, сиквел, по словам автора IGN, «чрезвычайно успешно передаёт дух оригинальной игры». В плане геймплея, подметили в VGC, вторая часть пока «очень похожа» на первую.

Судя по предварительному обзору от VGC, Alien: Isolation 2 приятно удивляет графикой по сравнению с Alien: Isolation и «так же хорошо заставляет бояться собственной тени».

«После стольких лет Creative Assembly удалось не только воспроизвести, что делало Alien: Isolation особенной, но и улучшить это. Ощущение страха и беспомощности на месте», — подчеркнули в The Outerhaven.

Скриншоты

На данном этапе неясно, как Creative Assembly разовьёт формулу оригинальной игры во второй части, но пока Alien: Isolation 2 выгляди как «именно тот сиквел, о котором мечтали фанаты последние 10 лет».

Alien: Isolation 2 создаётся для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. По словам разработчиков, от релиза сиквел отделяют ещё «много месяцев». Заявлен полный перевод на русский.