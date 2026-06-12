Криптобиржа Coinbase допустила ИИ-агентов к торговле и аналитике

Криптовалютная биржа Coinbase представила инструмент, позволяющий ИИ-агентам самостоятельно совершать сделки от лица пользователей и оплачивать без авторизации премиум-аналитику. Инструмент использует открытый платёжный протокол x402, разработанный совместно с AWS, Anthropic, Circle и Near, который обеспечивает агентам доступ к API и вычислительным ресурсам.

Запуск функции состоялся на фоне глобального роста автоматизированного интернет-трафика и спустя несколько дней после анонса аналогичного инструмента американской торговой платформой Robinhood. Пользователи могут интегрировать агента со своим основным торговым счётом или настроить его работу в изолированной среде sandbox (песочница) для ограничения доступа к основным средствам. Искусственный интеллект поддерживает взаимодействие с платформой Coinbase Advanced, предназначенной для профессиональных трейдеров, которая включает расширенные аналитические инструменты и графики TradingView. Это позволит ботам проводить технический анализ и исполнять сделки на основе полученных данных.

На текущем этапе функциональность движка ограничена торговлей на спотовых рынках криптовалют и деривативами, однако в будущем компания планирует добавить торговлю акциями и доступ к рынку предсказаний (prediction markets). Трейдеры смогут поручать агенту ребалансировку портфеля, следование инвестиционной стратегии или получение рекомендаций по разовым сделкам.

Как пояснил изданию TechCrunch руководитель ИИ-подразделения Линкольн Мюрр (Lincoln Murr), главное отличие их разработки от классических брокерских инструментов заключается в объединении биржевого доступа с нативным платёжным протоколом, обеспечивающим бесшовную обработку транзакций, основная часть которых будет осуществляться через ботов. Инструмент совместим с нейросетями компаний OpenAI и Anthropic посредством MCP-сервера.

Тенденция к развитию автономных платежей прослеживается и у других крупных игроков рынка. Например, в прошлом месяце Visa инвестировала в стартап Replit, а на этой неделе заключила партнёрство с OpenAI для изучения профильных технологий. Одновременно ускорение темпов внедрения ИИ-агентов в финансовую сферу уже привлекло внимание мировых регуляторов. В частности, Совет по финансовой стабильности (FSB) заявил о необходимости создания строгих механизмов контроля для минимизации сопутствующих рисков.