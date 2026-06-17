Обзор ультрабука ASUS Zenbook A16 (UX3607OA) с Copilot+ PC: ИИ на марше

Осенью 2024 года мы протестировали первый ноутбук на уникальном для того времени процессоре Qualcomm Snapdragon X Elite с архитектурой ARM – ASUS Vivobook S 15 (S5507Q). Модель получилась не просто удачной, а настолько сильной в плане соотношения производительности и автономности, что уже тогда мы предрекали серьёзную конкуренцию с ноутбуками на более привычных всем процессорах AMD и Intel. И вот совсем недавно ASUS представила новую модель на процессоре Qualcomm, только теперь в семействе Zenbook, а значит, и классом выше (хотя, на наш взгляд, границы между Vivobook и Zenbook становятся всё более призрачными). В новом ASUS Zenbook A16 (UX3607OA) используется процессор Qualcomm следующего поколения – Snapdragon X2 Elite Extreme, благодаря которому заявлено повышение производительности в 1,5—2,5 раза без потерь в автономности устройства. Есть и другие интересные особенности новой модели, о которых мы расскажем в сегодняшнем материале.

⇡#Коробка и комплект поставки

ASUS Zenbook A16 поставляется в плоской картонной коробке с бумажной ручкой для переноски. Внешняя коробка выглядит достаточно буднично и не создаёт ощущения, что внутри находится дорогой (а он на самом деле дорогой) или даже премиальный продукт.

Из полезного на коробке можно найти два стикера, где указана краткая конфигурация ультрабука, его серийный номер и штрихкоды.

Внутри транспортировочной упаковке находится серая коробка, зафиксированная с торцов двумя пеналами. В ней и размещён ультрабук в отдельном тканевом конверте.

В комплекте с ним поставляются адаптер питания со встроенным кабелем USB Type-C и отдельным силовым кабелем, краткая инструкция, гарантийная карточка, открытка и купон MyASUS. Кроме этого, в комплект входит тактильно приятный чехол из синтетического материала, напоминающего кожу.

Ультрабук производится на заводе в Китае и уже продаётся в нашей стране за 177 тысяч рублей в конфигурации, приведённой в таблице ниже. Есть и более доступная версия с процессором предыдущего поколения, экраном с более скромным разрешением и прочими упрощениями по железу.

ASUS Zenbook A16 (UX3607OA) Центральный процессор Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-94-100 (3 нм, 6 Oryon P2 + 12 Oryon P1 ядер (18 потоков), до 4,7 ГГц, 16 Мбайт L2 + 12 Мбайт L2 для E-ядер, ИИ-ускоритель Qualcomm Hexagon NPU – до 80 TOPS); доступна версия с Snapdragon X X1-26-100* Чипсет Н/д Оперативная память 48 Гбайт LPDDR5X с частотой 9,6 ГГц в четырёхканальном режиме на 192-битной шине (без возможности расширения); доступна версия с 32 или 16 Гбайт оперативной памяти* Накопитель SSD 1 Тбайт, M.2 2280, NVMe 2.0, PCIe 4.0 x4, Samsung MZVL81T0HFLB-00BTW; доступна версия с 2 или 0,5 Тбайт SSD* Видеоподсистема Qualcomm Adreno X2 (использует оперативную память) Дисплей 16-дюймовый глянцевый 3K OLED с разрешением 2880 × 1800 пикселей (16:10), частотой 120 или 60 Гц, с антибликовым покрытием, пиковой яркостью 1100 нит (500 нит типичной), DCI-P3: 100%, контрастностью 1000000:1, соотношением экрана и корпуса 90%, сертификация Display HDR True Black 1000, TÜV Rheinland и SGS; доступна версия с экраном с разрешением 1920 × 1200 и частотой только 60 Гц* Звуковая подсистема Аудиосистема с 6 сверхлинейными динамиками и поддержкой технологии Dolby Atmos Картридер Да, SD 4.0 Сетевые интерфейсы Кабельная сеть Нет Беспроводная сеть Wi-Fi Wi-Fi 7 модуль Qualcomm FastConnect C7700 NCM820A (802.11be, 2,4/5/6 ГГц (320 МГц), до 5,8 Гбит/с) Bluetooth Bluetooth 5.4 Интерфейсы и порты USB 2 × USB 4 Gen3 Type-C (до 40 Гбит/с, с поддержкой DisplayPort, зарядки и обратной зарядки); 1 × USB 3.2 Gen2 Type-A (до 10 Гбит/с) Видеовыходы HDMI 2.1 TDMS Аудиоразъёмы Комбинированный аудиоразъём для наушников и микрофона Устройства ввода Клавиатура Мембранная клавиатура ErgoSense с настраиваемой подсветкой, ход клавиш 1,3 мм, отдельная клавиша Copilot+ PC Тачпад Высокоточный тачпад, размерами 150 × 99 мм IP-телефония Веб-камера ИК-камера с разрешением 1920 × 1080 пикселей (2,1 Мпикс), встроенная в верхнюю рамку дисплея, с механической шторкой, с поддержкой функций Windows Hello Микрофон Двойной микрофон Аккумулятор Литийполимерный (модель C31N2404), ёмкостью 70 Вт·ч (5825 мА·ч) Адаптер питания Модель ADP-130HB B мощностью до 130 Вт (20 В, 6,5 А), массой 351 г со встроенным кабелем длиной 155 см (силовой кабель длиной 78 см и массой 119 г) Габариты 353 × 242 × 20 мм с учётом ножек (толщина корпуса без ножек 17,5 мм, по переднему торцу <10 мм) Масса без адаптера питания: заявленная/измеренная 1200 / 1208 г Цвета корпуса Бежевый (Zabriskie Beige) / Серый (Iceland Gray) Операционная система Windows 11 Home Гарантия (лет) / страна производства 1 / Китай Стоимость, ₽ 177 000

* Версия с индексом UX3607QA.

⇡#Дизайн и эргономика

Ультрабук ASUS Zenbook A16 выпускается в двух фирменных цветах: сером (Iceland Gray) и бежевом (Zabriskie Beige). У нас на тестах бежевая версия, которую я бы назвал «песчаной».

Новая модель ультрабука ASUS в этом цвете выглядит очень спокойной и, если можно так сказать, умиротворённой. Дизайн лаконичен, вкупе с оригинальным цветом этот ультрабук выглядит больше домашним, нежели офисным.

Длина и ширина ультрабука равны 353 и 242 мм соответственно, а вот толщина в максимальной точке с учётом ножек равна 20 мм. Однако если измерять только корпус, то толщина не превысит 17,5 мм, а по переднему торцу корпуса она менее 10 мм. То есть, по ощущениям, ультрабук кажется тоньше, чем есть на самом деле. Что касается массы, то она равна 1208 граммам – для 16-дюймовой модели это совсем немного.

Отдельно выделим инновационное покрытие корпуса – крышка и рабочая панель выполнены из алюмооксидной керамики Ceraluminum. Очень прочный и лёгкий материал с повышенной стойкостью к истиранию и износу. Из него изготовлены верхняя крышка, панель клавиатуры и нижняя крышка — то есть все корпусные панели, кроме экранной, выполнены из алюминия с керамическим покрытием.

Ещё одним плюсом такого материала является высокая стойкость к отпечаткам пальцев и загрязнению. По ощущениям, при работе с ультрабуком на нём действительно не остаётся отпечатков.

Корпус нового ASUS Zenbook A16 оснащён двумя длинными ножками из плотной резины, высота которых не более 3 мм.

Они не только приподнимают основание над столом для беспрепятственного поступления воздуха к системе охлаждения, но и уверенно удерживают ультрабук даже на наклонных поверхностях.

На переднем торце корпуса выделим небольшую выемку для удобного подхвата крышки пальцами и её открытия.

Крышка в ASUS Zenbook A16 открывается одной рукой на угол до 155 градусов и фиксируется в любом положении в пределах этого угла.

Открытие обеспечивает экранный шарнир EasyLift, снижающий до 300 граммов усилие при открытии.

Задний торец корпуса в закрытом состоянии ультрабука полностью глухой, но при открытии крышки становится видна вентиляционная решётка, через которую идёт выброс нагретого воздуха.

Все разъёмы и порты в ASUS Zenbook A16 выведены на боковые торцы корпуса.

Справа размещён один USB 3.2 Gen1 Type-А и слот для SD-карт, а слева выведены видеовыход HDMI версии 2.1, два порта USB 4.0 (оба Type-С с поддержкой DisplayPort, зарядки и обратной зарядки), комбинированный разъём для наушников и микрофона, а также индикатор заряда/питания.

Пожалуй, хотелось бы видеть ещё один порт USB Type-А, а в остальном набор портов для ультрабука исчерпывающий.

Снизу на закруглённых углах основания ультрабука размещены сеточки стереодинамиков аудиосистемы в виде растянутых овалов.

В завершение внешнего обзора ASUS Zenbook A16 предлагаем ещё раз полюбоваться этим красавцем в уже включённом состоянии.

Кстати, включается он кнопкой на клавиатуре, но не верхней правой, которой является клавиша Del/Ins, а второй, слева от неё.

Также напомним, что ультрабук соответствует военно-промышленному стандарту надежности MIL-STD-810H, а значит, протестирован при высоких и низких температурах, испытан песком и пылью, прошёл тесты на вибрации, при высокой влажности и (или) различном атмосферном давлении. В общей сложности ASUS испытывает свои устройства более чем в тестах, но при этом нужно понимать, что это не промышленный ультрабук – после падения в грязь или утопления в болоте работать он не станет.

ASUS Zenbook A16 наделили фирменной клавиатурой ErgoSense мембранного типа. Русская и английская раскладки нанесены белым шрифтом, но русская прямо уж очень маленьким кеглем. Посмотрите, как это выглядит.

У пользователей, владеющих методом слепой печати, это никаких проблем не вызовет, а вот остальным может доставить определённые неудобства.

Размеры основных клавиш на клавиатуре составляют 16 × 15 мм, функциональных – 14 × 8 мм, а клавиши со стрелками вверх и вниз имеют размеры 18 × 7,5 мм.

Если не считать маленьких стрелок, работать за такой клавиатурой удобно. Тактильные ощущения комфортны и придают уверенность в срабатывании при каждом нажатии на клавиши с вогнутой на 0,1 мм поверхностью. Расстояние между центрами клавиш равно 19,05 мм, а их ход равен 1,3 мм. Обратная связь отчётливо ощущается.

Клавиатура оснащена подсветкой, которую можно настроить в утилите MyASUS.

Предусмотрено три уровня яркости клавиатуры, максимальный из которых выглядит следующим образом:

Опять же, обращаем внимание на мелкий русский шрифт на клавишах, который едва подсвечивается.

А вот тачпад ErgoSense здесь великолепен. Огромный – размерами 150 × 99 мм, тактильно-выверенный и оптимально чувствительный, он делает работу максимально комфортной. Поверхность тачпада утоплена в рабочую панель на 0,23 мм, что позволяет определять его расположение не глядя.

По умолчанию тачпад поддерживает жесты, а их дополнительный набор можно активировать в приложении MyASUS.

Веб-камера в ASUS Zenbook A16 называется AiSense, встроена в верхнюю рамку экрана, но не имеет механической шторки. Рядом с ней расположены ИК-датчик и индикатор активности, а также пара микрофонов.

Разрешение веб-камеры составляет 1920 × 1080 пикселей (2,1 Мпикс).

Поддерживается адаптивное затемнение или отключение экрана с отслеживанием взгляда пользователя и адаптивная блокировка, а также размытие заднего плана и коррекция освещенности.

В этом же подразделе статьи отметим фирменное программное обеспечение MyASUS, которое управляет всеми функциями ультрабука, включая вышеперечисленные устройства ввода.

Его возможности дополнены приложениями ScreenXpert (работа с окнами приложений на нескольких дисплеях) и GlideX (интеграция мобильных устройств с ультрабуком), установленными в ультрабуке по умолчанию.

ASUS Zenbook A16 (UX3607OA) оснащён великолепным дисплеем ASUS Lumina OLED диагональю 16 дюймов. Флагманская панель выполнена в комфортном для работы соотношении сторон 16:10, а сияющий глянец защищён антибликовым покрытием (уменьшает интенсивность отражений на 65%). Разрешение экрана составляет 2880 × 1800 пикселей (3K), максимальная частота 120 Гц, но есть и опция 60 Гц, а пиковая яркость заявлена в значении 1100 нит (HDR).

Кроме перечисленного в характеристиках дисплея заявлено время отклика менее 0,2 мс, контрастность 1000000:1, поддержка цветового пространства DCI-P3 100% и соответствие сертификатам Display HDR True Black 1000, TÜV Rheinland и SGS.

Судя по выгрузке MonInfo, оригинальным производителем матрицы вновь является компания SDC (модель SDC422DС) – это более современная версия такой же OLED-матрицы, использованной в предыдущих моделях ASUS с поддержкой Copilot+ PC.

Стандартной частотой такого дисплея являются 120 Гц, но в меню дисплея Windows 11 можно выставить частоту 60 Гц, которая по умолчанию автоматически активируется при переходе ультрабука в автономный режим работы (правда, эту настройку можно отключить в приложении MyASUS).

В зависимости от текущих задач ультрабука, цветовой охват дисплея можно переключать в MyASUS, где доступны пять профилей настроек, включая такой оригинальный, как «Монохромный», – как раз для чтения советских газет на ночь.

Экран ASUS Zenbook A16 (UX3607OA) мы протестировали при помощи калибратора X-Rite i1 Display Pro и программного обеспечения Argyll CMS с графическим интерфейсом DispcalGUI.

Из четырёх профилей MyASUS мы провели измерения в режиме по умолчанию «Native» (скриншоты слева), а также в режиме sRGB (скриншоты справа). Посмотрим на результаты измерений.

В Native показатели дисплея буквально эталонные, а вот в sRGB есть небольшие отклонения, хотя цветовой баланс в градиенте серого здесь ещё чище, чем в Native.

По результатам измерений, покрытие цветового диапазона составило 100,0% sRGB, 94,0% Adobe RGB и 100,0% DCI-P3. Усреднение DeltaE равно 0,06 единицы при максимуме 1,76 единицы.

Таким образом, ASUS в очередной раз подтверждает, что выпускает ультрабуки на одних из наиболее качественных OLED-матриц. Максимяркостью экрана с экраном Vivobook S14 (M3407HA-SF088) и Vivobook S14 (M5406).

Нет нареканий и по поводу равномерности подсветки экрана, что для OLED должно быть само собой разумеющимся фактом (но мы всё равно проверили, мало ли).

В приложении MyASUS предусмотрен целый комплекс настроек дисплея ультрабука, в числе которых защита от выгорания пикселей, снижение мерцания, уже упомянутые сегодня профили цвета и прочие полезности.

Можно резюмировать, что в новейшем ASUS Zenbook A16 (UX3607OA) используется OLED-дисплей самого высокого уровня, способный удовлетворить требования пользователей разных профессий и возрастов.

⇡#Внутреннее устройство и комплектующие

Внутренний объём ASUS Zenbook A16 разделён поровну между материнской платой с комплектующими и системой охлаждения, а также аккумулятором со стереодинамиками по бокам от него.

Материнская плата двухкомпонентная – дочерняя плата расширения подключена к ней гибким шлейфом.

BIOS материнской платы датирован 23 апреля 2026 года, версия – UX3607OA.309.

Самое главное (но не единственное) аппаратное нововведение в новом ASUS Zenbook A16 (UX3607OA) – это, конечно же, новейший процессор Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme (модификация X2E-94-100), официальный релиз которого состоялся в марте текущего года. Интересно, что в сравнении с процессором предыдущего поколения Snapdragon X1 заявлен прирост производительности в 1,5—2,5 раза, в зависимости от типа используемого приложения.

Процессор выпущен по нормам 3-нм техпроцесса, имеет 6 производительных ядер Oryon P2 и 12 энергоэффективных ядер Oryon P1, то есть общее количество одновременно обрабатываемых потоков теперь равно 18 (против 12 в предыдущем поколении). Частота процессора может достигать 4,7 ГГц, а объём кеш-памяти второго уровня составляет 16 Мбайт.

Кроме этого, почти вдвое возросла производительность блока NPU – с 45 до 80 TOPS. В ASUS особо отмечают, что новый процессор не повлиял на автономность ультрабука (кстати, его TDP составляет 65 Вт, для работы от сети этому лэптопу требуется блок питания мощностью от 45 до 100 Вт). Добавим, что в модификации UX3607QA ультрабук оснащается процессором предыдущего поколения Snapdragon X1 (X1-26-100). Тоже, кстати, весьма шустрым.

Форсирована в ультрабуке и оперативная память. Причём сразу и по объёму, и по частоте. Да, она по-прежнему распаяна на плате, но теперь её объём составляет 48 Гбайт вместо прежних 32 Гбайт, а частота чипов LPDDR5X повышена до 9,6 ГГц на 192-битной шине.

Благодаря этому в тесте пропускной способности памяти AIDA64 были получены рекордные показатели чтения и копирования, а также крайне низкая латентность.

Сравните сами с результатами этого же теста памяти на ультрабуке ASUS Vivobook S 15 (S5507Q) с процессором Snapdragon X Elite. Впечатляет, не правда ли?

Процессор Snapdragon X2 Elite Extreme оснащён более производительным графическим ядром Adreno X2, которое должно опережать GPU предыдущего поколения на величину вплоть до 2,3-кратной. Ядро содержит восемь шейдерных процессоров и 2048 блоков FP32. Объём локальной памяти на кристалле увеличен до 21 Мбайт, объём кеш-памяти второго уровня – до 2 Мбайт.

Интересно, что теперь в MyASUS можно регулировать объём оперативной памяти, выделяемой под встроенную в центральный процессор графику.

Порт для накопителя в ASUS Zenbook A16 только один, и он занят SSD объёмом 1 Тбайт, а в качестве накопителя используется SSD производства Samsung модели MZVL81T0HFLB-00BTW с интерфейсом PCIe 4.0 x4.

Согласно техническим характеристикам накопителя, скорость чтения SSD может достигать 7000 Мбайт/с, записи – 5100 Мбайт/с, а ресурс должен составить не менее 600 TBW.

В различных тестах SSD немного не дотянул до заявленных в характеристиках показателей, но выступил весьма уверенно. На наш взгляд, более важен тот факт, что производительность накопителя стабильна как при питании от электросети, так и от аккумулятора. Результаты тестирования в четырёх бенчмарках приведены далее.

Как видим, только в тесте 3DMark показатели SSD снизились при питании ультрабука от аккумулятора, а в остальных приложениях такого не наблюдается.

В стресс-тесте температурного режима накопителя в AIDA64 максимум, что мы увидели на SSD, это 49 градусов Цельсия.

Иными словами, даже без какого-либо теплораспределителя накопитель не перегревается и не нагревает остальные компоненты внутри корпуса ультрабука.

Сетевые соединения в ASUS Zenbook A16 обеспечивает беспроводной модуль Qualcomm FastConnect C7700 NCM820A стандарта Wi-Fi 7.

Его усиленная антенна расположена в переднем торце корпуса ультрабука. Модуль поддерживает протокол связи 802.11be, может работать на частотах 2,4, 5 и 6 ГГц (полоса пропускания 320 МГц), а также поддерживает Bluetooth 5.4. Максимальная пропускная способность беспроводной сети может достигать 5,8 Гбит/с.

В MyASUS предусмотрены различные профили оптимизации работы сети в зависимости от выполнения задач.

Там же можно активировать функцию Wi-Fi SmartConnect для того, чтобы ультрабук автоматически подключался к сети с наиболее сильным уровнем сигнала.

В новом ASUS Zenbook A16 используется аудиосистема с шестью стереодинамиками и поддержкой объёмного звучания Dolby Atmos. Интересно, что в маркетинговых промо ASUS сравнивает её с системой MacBook Air 15, указывая преимущество в процентах по полосе пропускания, громкости и низким частотам.

Пара стереодинамиков встроена по бокам от аккумулятора на силиконовых демпферах.

Остальные, по всей видимости, скрыты где-то под клавиатурой, поскольку в корпусе ультрабука никаких дополнительных решёток нет. Играет ASUS Zenbook A16 очень приятно и чисто, громкости для пользователя перед ультрабуком хватает с запасом, а низкие частоты неожиданно порадовали обозначением себя (обычно в тонких ноутбуках их не бывает).

Дополним здесь, что пара микрофонов, встроенная в верхнюю рамку дисплея, поддерживает интеллектуальное шумоподавление для проведения конференций, а также в MyASUS можно активировать функцию фильтрации всех звуков, кроме голоса из динамика.

Система охлаждения, эффективность и уровень шума

Холодный воздух поступает в корпус ультрабука cнизу через вентиляционную решётку большой площади и затем выбрасывается назад сквозь тонкие рёбра радиаторов. Правда, как вы уже могли видеть выше, решётка заклеена в центральной части изнутри, а открыты только зоны непосредственно над вентиляторами.

От процессора на радиаторы тепловой поток передаётся двумя тепловыми трубками.

Охлаждаются радиаторы двумя вентиляторами с плоскими лопастями, выполненными из высокопрочного полимера.

Скорость вентиляторов регулируется автоматически широтно-импульсной модуляцией в зависимости от режима работы ультрабука, который можно активировать в утилите MyASUS. На выбор пользователю доступны три опции: режим высокой производительности, стандартный и тихий.

Для оценки эффективности охлаждения процессора ультрабука в каждом из трёх режимов его работы мы использовали ресурсоёмкий стресс-тест Cinebench R23. Мониторинг показателей осуществлялся утилитой HWiNFO64 версии 8.47-5980. Тестирование проводилось под управлением операционной системы Windows 11 Home версии 10.0.28000 с установкой последних доступных драйверов и обновлений. Температура в помещении во время проведения тестов находилась у отметки 25 градусов Цельсия.

В первую очередь посмотрим на температуры и частоты процессора в ASUS Zenbook A16 при питании ультрабука от электросети.

В режиме высокой производительности после стабилизации процессор работает на частоте 3,6 ГГц по производительным ядрам и 4,45 ГГц по энергоэффективным при энергопотреблении 53,3 Вт. Температуры быстрых ядер находятся у отметки 73-74 градуса Цельсия, а энергоэффективные у такого процессора греются сильнее – до 86 градусов Цельсия. В начале теста температуры и энергопотребление были выше, но плавное увеличение скорости вентиляторов системы охлаждения ультрабука обеспечили стабилизацию температур без снижения частот. Стандартный режим отличается от производительного тем, что по ходу теста энергопотребление процессора снизилось с пиковых 108,8 ватта до 31,3 ватта с более низкими температурами. При этом уровень шума системы охлаждения ультрабука оставался комфортным для пользователя. А вот тихий режим очень серьёзно бьёт по процессорной производительности с итоговыми частотами 0,36 ГГц по всем ядрам и каким-то мизерным уровнем энергопотребления. Обратите внимание на синхронные ступеньки снижения частот производительных и энергоэффективных ядер – такое поведение ASUS Zenbook A16 в тихом режиме фиксировалось не только под стрессовой нагрузкой, но и вовсе без неё. Награда за это – полностью бесшумная работа ультрабука.

В автономном режиме работы ASUS Zenbook A16 мы получили следующие показатели мониторинга.

При высокой производительности и в стандартном режиме были получены такие же показатели работы процессора, как и при питании от электросети, а вот в тихом режиме ультрабук работает даже бодрее, чем при питании от розетки: частоты со ступенчатым снижением до 1,36-1,53 ГГц, температуры 53-56 градусов Цельсия и энергопотребление около 12 ватт. Интересно, почему так происходит, ведь при питании от электросети показатели частот процессора разительно ниже, чем здесь, хотя по логике должно быть совсем наоборот.

Производительность ASUS Zenbook A16 (UX3607OA) с новым процессором Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme мы оценили в сравнении с производительностью ASUS Vivobook S 15 (S5507Q) с процессором Qualcomm предыдущего поколения Snapdragon X Elite (X1E-78-100), а также с ASUS Vivobook S 14 (M5406W) с ещё одним «интеллектуальным» процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370. В тестах для ультрабуков на процессорах Qualcomm использовались приложения и бенчмарки с поддержкой ARM64 (если таковые имеются). Результаты приведены в таблице (все ультрабуки работали в режиме максимальной производительности при питании от электросети). В процентах слева от столбца с Zenbook A16 указана разница в производительности с Vivobook S 15, а справа – с Vivobook S 14.

Как видим, ультрабук с новым Snapdragon X2 Elite Extreme уступил процессору предыдущего поколения Snapdragon X Elite только в однопоточном тесте CPU-Z и трёх первых бенчмарках 3DMark CPU. Во всех остальных тестах и приложениях новинка показала очень серьёзный прирост производительности, о котором в десктопных процессорах пользователь сегодня может лишь мечтать. Например, в обработке видео в HandBrake Zenbook A16 опередил предшественника на 81,4%, а в blender и вовсе на 88,5%! Отличные показатели в дешифровке паролей и графических бенчмарках. В среднем по всем тестам X2 Elite Extreme опережает X Elite на 55,5%. Что касается сравнения новинки с ультрабуком на процессоре AMD Ryzen AI 9 HX 370, то здесь борьба получилась более плотной, и, несмотря на заметно более быструю оперативную память, Snapdragon X2 Elite Extreme не везде способен противостоять конкуренту, хотя в 3D-тестах преимущество Zenbook A16 не вызывает сомнений.

В дополнение приведём результаты графических тестов ASUS Zenbook A16 (UX3607OA) в 3DMark в виде скриншотов с дополнительной информацией.

По заверениям ASUS, повышение производительности процессора и оперативной памяти в ASUS Zenbook A16 не должно сказаться на уровне его автономности. Заявлен 21+ час просмотра видеоконтента, 12+ часов активной работы с приложениями и 15+ часов в стриминговых сервисах. Обеспечить такую автономность должен литийполимерный аккумулятор модели C31N2404, ёмкостью 70 Вт·ч (5825 мА·ч), срок службы которого увеличен в 1,2 раза в сравнении с предыдущими моделями ультрабуков ASUS (заявлены 1200 циклов подзарядки без снижения ёмкости).

Утилита BatteryMon точно подтвердила заявленную в спецификациях ёмкость аккумулятора.

Для заряда аккумулятора в комплект с ультрабуком входит адаптер питания ADP-130HB В максимальной мощностью 130 Вт (20 В, 6,5 А) и массой 351 грамм. Длина встроенного кабеля с разъёмом USB Type-C равна 155 см, и ещё 78 см к ним добавляет силовой кабель массой 119 граммов.

Адаптер можно подключать к любому порту USB Type-C ультрабука, а с помощью незаменимой MyASUS можно активировать режим бережной зарядки с 80%-м ограничением максимального объёма для продления срока эксплуатации аккумулятора.

ASUS Zenbook A16 заряжается довольно быстро: по результатам четырёх полных циклов с 3 до 99%, среднее время заряда составило 1 час 24 минуты. При этом первые 50% аккумулятор набирает всего за 30-32 минуты.

Автономность ультрабука мы измеряли при яркости дисплея 200 нит, что соответствует 68% по шкале яркости (график приведён выше в разделе с тестами экрана). Сетевые соединения и звук (на уровне 20%) не отключались, никаких искусственных оптимизаций для продления времени автономной работы не вводилось. Полученные результаты тестов автономности PCMark’10 приведены далее.

Автономность ASUS Zenbook A16 действительно на высоте. Работа с приложениями возможна на протяжении более чем 14 часов, а непрерывный просмотр видео длился почти 23 часа! Правда, попытка продлить автономную работу ультрабука снижением яркости до 50 нит не привела к какому-либо результату, поскольку время просмотра видео составило 22 часа 51 минут, то есть на такой дистанции это в пределах погрешности. Как бы то ни было, ASUS с новым Snapdragon X2 Elite Extreme вновь показал великолепную автономность при значительно более высокой производительности.

Достоинства ASUS Zenbook A16 (UX3607OA):

серьёзный прирост производительности в сравнении с процессором предыдущего поколения;

стильный дизайн и корпус из износостойкой алюмооксидной керамики Ceraluminum;

высокий уровень автономности (свыше 22 часов без подзарядки);

качественный экран OLED с частотой 120 Гц;

беспроводной модуль Wi-Fi 7 (до 5,8 Гбит/с);

шесть стереодинамиков с поддержкой Dolby Atmos;

минимальное снижение производительности в автономном режиме;

высокоскоростной накопитель SSD;

удобная и тихая клавиатура с настраиваемой подсветкой и функциональный тачпад;

стильный чехол в комплекте;

быстрая зарядка;

предустановленная Windows 11 Home.

Недостатки этой модели:

высокая стоимость;

маленький шрифт русской раскладки на клавиатуре;

экран не открывается на 180º;

не хватает ещё одного порта USB Type-A.

В сравнении с первым ноутбуком ASUS на процессоре Snapdragon X Elite новый ASUS Zenbook A16 (UX3607OA) сделал очень серьёзный шаг вперёд по производительности, благодаря мощному и энергоэффективному Snapdragon X2 Elite Extreme и невероятно быстрой оперативной памяти, объём которой здесь увеличен до 48 гигабайт. При этом автономность осталась на прежнем уровне, что позволяет смотреть видео на ультрабуке почти целые сутки.

Из нововведений в сравнении с предыдущей моделью добавлен модуль связи с поддержкой Wi-Fi 7 (чего мы, к слову, и желали в той статье), а также звук из шести стереодинамиков. Экран OLED высокого разрешения и частоты стал ярче и точнее настроен, а клавиатура, тачпад, веб-камера достались ему от предшественников. Стильный дизайн ультрабука теперь «запечатан» в новый корпус из инновационного материала.

К недостаткам отнесём очень уж мелкий шрифт русской раскладки, к пожеланиям – открытие крышки на 180 градусов и ещё один порт USB Type-A. Ну и стоит этот ASUS Zenbook A16 довольно прилично, хотя конкурентов со схожими характеристиками, производительностью и автономностью у него практически нет.