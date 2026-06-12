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«Вышитое» средневековое приключение Scarlet Deer Inn не заставит себя долго ждать — новый трейлер и дата выхода в Steam

Разработчики из чешской студии Attu Games (Feudal Alloy) объявили дату выхода Scarlet Deer Inn — двухмерной приключенческой игры, в которой все персонажи анимированы с использованием настоящей вышивки.

Источник изображений: Attu Games

Источник изображений: Attu Games

Напомним, Scarlet Deer Inn была анонсирована ещё в феврале 2021 года и спустя пять лет не имела даже примерных сроков выхода. Ждать игру, впрочем, осталось уже недолго — по крайней мере, на одной из целевых платформ.

Как стало известно, Scarlet Deer Inn поступит в продажу 21 июля 2026 года для Steam. В разработке находятся версии для Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Анонс сопровождался новым геймплейным трейлером.

События Scarlet Deer Inn развернутся во вдохновлённом славянским фольклором средневековье. В роли матери двух детей Элизы игрокам предстоит исследовать интересные и опасные места.

В ходе своих приключений Элиза попадёт в тёмные подземелья, полные монстров. Единственное спасение от верной смерти там — факел. Под землёй героиню ждут не только чудовища, но и короткие пути для облегчения дальнейших вылазок.

Кого только не встретишь в подземельях

Кого только не встретишь в подземельях

Что касается главной визуальной особенности Scarlet Deer Inn, то перед попаданием в игру герой рисуется, вышивается, сканируется и обрезается, после чего разработчики добавляют контуры и тени.

Обещают эмоциональную историю, вручную нарисованные задники (никакого ИИ) и записанную на традиционных инструментах музыку. В Steam доступна демоверсия. Поддержка русского языка не заявлена.

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Теги: scarlet deer inn, attu games, приключение
scarlet deer inn, attu games, приключение
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