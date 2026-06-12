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Создан самый маленький QR-код в истории — он состоит из отдельных атомов серебра

Учёные из Школы физики и астрономии при Университете Монаша (Австралия) и Чешской академии наук, возможно, побили рекорд Гиннесса по размеру QR-кода, создав модель, которая почти в 800 раз меньше предыдущего рекордсмена.

Источник изображения: spmprotips.com

Источник изображения: spmprotips.com

Каждый пиксель этого QR-кода представляет собой атом серебра, установленный с помощью сверхточного туннельного микроскопа — весь QR-код в тысячу раз меньше толщины человеческого волоса. При этом он полностью функционален, и его можно отсканировать с помощью смартфона. Актуальный мировой рекорд был зафиксирован в феврале этого года — это была совместная работа учёных Технического университета Вены (TU Wien) и компании Cerabyte. При пикселях размером по 49 нм весь QR-код имеет размер 1,98 мкм². Новый самый маленький QR-код имеет полный размер 50 × 50 нм, то есть он целиком лишь немногим крупнее одного пикселя предыдущего — размером примерно с вирус COVID-19.

Для создания объекта потребовались условия сверхвысокого вакуума и криогенных температур. Чтобы разместить атомы серебра на местах, использовался сверхтонкий зонд с наконечником шириной несколько атомов — частицы серебра помещались на позиции при помощи эффекта квантового туннелирования. При создании изображения использовались средства сверхточной автоматизации, и чтобы сделать QR-код полностью сканируемым, пришлось дополнительно выравнивать и регулировать атомы.

Авторы проекта подали заявку на регистрацию рекорда Гиннесса, но редакция издания пока её не подтвердила. В пользу текущего рекордсмена, утверждают в Cerabyte, говорят не только размеры, но также стабильность и долговечность изображения — не требуются энергоёмкие условия вакуума и охлаждения до сверхнизких температур.

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Теги: qr-коды, рекорд гиннесса, атом
qr-коды, рекорд гиннесса, атом
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