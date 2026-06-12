Российские специалисты установили первые комплексы подогрева плазмы на термоядерном реакторе ИТЭР

Сообщается, что российские специалисты завершили монтаж трёх гиротронных комплексов в составе экспериментального термоядерного реактора ИТЭР во Франции. Оборудование было изготовлено нижегородским предприятием АО НПП «ГИКОМ» и доставлено на объект осенью 2022 года. Установку выполнили сотрудники Института прикладной физики РАН, «ГИКОМ» и Проектного центра ИТЭР «Росатома».

На весь монтаж потребовалось всего шесть недель, что подчёркивает высокий уровень подготовки российских участников проекта.

Гиротроны — это одни из ключевых элементов системы нагрева плазмы в термоядерном реакторе. Они генерируют мощное микроволновое излучение миллиметрового диапазона, которое можно сравнить с чем-то средним между работой микроволновой печи и оптического лазера: энергия передаётся в виде направленного пучка. Эти комплексы нужны не только для вспомогательного разогрева плазмы, но и для локального воздействия на неё. Такая возможность помогает подавлять неустойчивости плазмы и управлять её конфигурацией, что критически важно для будущих термоядерных установок.

По словам директора Проектного центра ИТЭР Анатолия Красильникова, температура плазмы в реакторе должна достигать 300 млн градусов, что примерно в 20 раз выше температуры в ядре Солнца. Для выхода на такие параметры требуются системы исключительной сложности, ранее в мире не применявшиеся в подобных масштабах. Российские гиротронные комплексы обладают рекордными техническими характеристиками: их КПД достигает 55 %, тогда как зарубежные аналоги не дотягивают до 50 %. Именно благодаря этим показателям Россия получила значительную часть заказа — восемь гиротронов из 24, необходимых для работы ИТЭР.

ИТЭР строится на юге Франции с 2010 года как крупнейший международный эксперимент по управляемому термоядерному синтезу. В проекте участвуют 35 стран, включая Россию, а его стоимость оценивается примерно в €19 млрд (и неуклонно растёт). Реактор должен продемонстрировать возможность получения 500 МВт термоядерной мощности при затратах 50 МВт на поддержание горения плазмы, то есть с энергетическим коэффициентом 10:1. Электричество на ИТЭР производить не планируется: эта установка станет научно-техническим демонстратором, а уже следующий этап — проект DEMO — должен приблизить термоядерную энергетику к реализации в виде электростанции.