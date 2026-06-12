Смартфоны Pixel с марта массово уходят в циклическую перезагрузку — Google предлагает сомнительные решения

Владельцы смартфонов Google Pixel с марта сообщают о том, что после установки очередных обновлений их устройства отправляются в циклическую перезагрузку, причём в нестандартной форме — она начинается после разблокировки устройства с его включением. Впрочем, результат от этого не меняется: пользоваться таким смартфоном нельзя, и единого решения проблемы у Google нет.

Google признала факт наличия проблемы — она возникла после установки обновлений смартфонов Pixel за март, апрель и май. Владельцам устройств рекомендуется обращаться в службу поддержки Google, описывать свой конкретный случай, чтобы компания могла предложить индивидуальное решение проблемы. «Теперь у нас есть обновлённые инструкции и дальнейшие шаги для устройств, демонстрирующих именно эти симптомы», — заверили в компании.

В одном из случаев компания предложила владельцу смартфона Pixel выполнить сброс к заводским настройкам через режим Fastboot, и это не самый приятный вариант для тех, кто хочет сохранить свои данные в целости. Другому Google предложила установить предварительную версию Android 17 QPR1 Beta 3, но это, во-первых, не решило проблему, и во-вторых, не дало ему возможности установить стабильную версию системы без сброса и потери всех данных. Третьим рекомендовали отдать смартфон в мастерскую, что также означает потерю информации. Возможно, в перспективе компания выработает единое и более щадящее решение проблемы.