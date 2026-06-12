Одним из самых смертоносных врагов в Path of Exile 2 оказался обычный краб

В готовящемся к выходу из раннего доступа амбициозном фэнтезийном ролевом экшене Path of Exile 2 от новозеландской студии Grinding Gear Games (GGG) немало смертоносных врагов, но одним из самых опасных оказался простой краб.

О необычайной статистике соруководители разработки Path of Exile 2 Джонатан Роджерс (Jonathan Rogers) и Марк Робертс (Mark Roberts) рассказали на недавнем подкасте с норвежским стримером Zizaran.

Zizaran недавно пережил неприятный опыт в хардкорном режиме Path of Exile 2. Его персонаж необъяснимым образом погиб в разгар обычного боя (см. видео ниже). Блогер винил в случившемся себя, но виновником оказался чересчур смертоносный краб.

По словам Роджерса, такой краб может выпустить град снарядов. Если в ходе выполнения этой атаки ракообразное погибнет, то из-за бага все они ударяют одновременно. Эффект сравним с выстрелом из дробовика.

«Если вам [не повезло] стоять на этом монстре, когда он умирает в процессе выполнения этого умения, вы моментально погибаете», — прояснил Робертс судьбу хардкорного персонажа Zizaran.

Если Zizaran станет от этого легче, то он не единственный, кто стал жертвой краба. Робертс раскрыл, что на счету этого монстра наибольшее количество убийств игроков среди рядовых врагов (в общем рейтинге он на третьем месте).

Платный ранний доступ Path of Exile 2 стартовал 6 декабря 2024 года на PC (Steam, EGS, отдельный клиент), PS5, Xbox Series X и S. С полноценным релизом в 2026-м игра вслед за первой частью станет условно-бесплатной.