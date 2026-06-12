Amazon впервые раскрыла объёмы потребления воды своими центрами обработки данных — за 2025 год этот показатель составил около 9,5 млн м3 при скорости 0,12 л на 1 кВт·ч электроэнергии. Это на 2 % меньше, чем в 2024 году, несмотря на расширение деятельности компании. Для сравнения, одна семья из четырёх человек за год потребляет в среднем 180 кубометров в год.

Amazon также заявила, что использует воду эффективнее, чем некоторые её конкуренты из числа крупных технологических компаний — по её версии, Microsoft, Google и Meta✴ за последние несколько лет потребляли больше воды на 1 кВт·ч, чем она.

Если верить данным Amazon, наибольший удельный расход демонстрирует Google, правда, есть причины полагать, что показатели поискового гиганта приведены только по ЦОД для ИИ Gemini, тогда как Amazon включила в отчёт все свои операции. При этом её показатели не учитывают косвенное потребление воды на электростанциях, обеспечивающих электроэнергией её ЦОД; не учитывается и вода, которая расходуется при строительстве ЦОД.

«Примерно в 90 % случаев» в ЦОД Amazon используется воздушное охлаждение, заявили в компании, «а в самые жаркие часы жарких дней» применяется испарительное водяное охлаждение и повышается устойчивость серверов к перегреву. ЦОД компании всемеро эффективнее, чем в среднем по отрасли, гласят скорректированные данные рецензируемой научной статьи, опубликованной в прошлом году.