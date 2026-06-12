Сегодня 12 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Дата-центры Amazon за 2025 году израсход...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Дата-центры Amazon за 2025 году израсходовали 9,5 млн кубометра воды — примерно как 53 тыс. семей

Amazon впервые раскрыла объёмы потребления воды своими центрами обработки данных — за 2025 год этот показатель составил около 9,5 млн м3 при скорости 0,12 л на 1 кВт·ч электроэнергии. Это на 2 % меньше, чем в 2024 году, несмотря на расширение деятельности компании. Для сравнения, одна семья из четырёх человек за год потребляет в среднем 180 кубометров в год.

Источник изображений: aboutamazon.com

Источник изображений: aboutamazon.com

Amazon также заявила, что использует воду эффективнее, чем некоторые её конкуренты из числа крупных технологических компаний — по её версии, Microsoft, Google и Meta за последние несколько лет потребляли больше воды на 1 кВт·ч, чем она.

Если верить данным Amazon, наибольший удельный расход демонстрирует Google, правда, есть причины полагать, что показатели поискового гиганта приведены только по ЦОД для ИИ Gemini, тогда как Amazon включила в отчёт все свои операции. При этом её показатели не учитывают косвенное потребление воды на электростанциях, обеспечивающих электроэнергией её ЦОД; не учитывается и вода, которая расходуется при строительстве ЦОД.

«Примерно в 90 % случаев» в ЦОД Amazon используется воздушное охлаждение, заявили в компании, «а в самые жаркие часы жарких дней» применяется испарительное водяное охлаждение и повышается устойчивость серверов к перегреву. ЦОД компании всемеро эффективнее, чем в среднем по отрасли, гласят скорректированные данные рецензируемой научной статьи, опубликованной в прошлом году.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Джефф Безос заявил, что внедрение ИИ приведёт не к потере рабочих мест, а к наступлению «золотого века»
Amazon заключила многолетнее соглашение с Corning на поставку оптоволокна для своих ЦОД
Amazon встроила в поиск ИИ-картинки несуществующих товаров, чтобы помочь найти настоящие
Nvidia начнёт продавать самые передовые чипы в Китай — но обучать ИИ на них вряд ли получится
Аэротакси Vertical Aerospace впервые взлетело с пилотом на борту — это резко приблизило сертификацию
Впервые солнечная энергетика в США на целый месяц затмила угольную
Теги: amazon, цод, вода
amazon, цод, вода
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Антивирусное импортозамещение сработало: в России почти перестали пользоваться иностранным защитным ПО
Джефф Безос заявил, что внедрение ИИ приведёт не к потере рабочих мест, а к наступлению «золотого века»
Китайцы переполошились из-за змеи на проводах ЛЭП — это оказался робот-инспектор
Вид от третьего лица, смена названия и полный перевод на русский: Capcom раскрыла новые подробности Resident Evil Veronica
Одним из самых смертоносных врагов в Path of Exile 2 оказался обычный краб
Нереалистичные сроки, неумелое руководство и страх отмены: журналисты рассказали о проблемах разработки новой Ghost Recon 58 мин.
В работе Facebook и Instagram произошёл масштабный сбой — ленты не обновляются, видео и картинки не загружаются 3 ч.
Crimson Desert продолжает превращаться в симулятор разведения животных — подробности обновления 1.11.00 3 ч.
«Полмиллиона Безымянных героев»: THQ Nordic похвасталась продажами ремейка «Готики» за первую неделю 4 ч.
Вирус Hades распугивает ИИ-сканеры запросами на создание ядерного и биологического оружия 4 ч.
HarmonyOS 6 распространилась на 66 млн устройств, следующая цель — 100 млн 5 ч.
Huawei анонсировала HarmonyOS 7 с повышенной производительностью и встроенным ИИ-агентом 6 ч.
Oracle превысила прогнозы Уолл-стрит, но акции упали из-за планов по займам для постройки ИИ ЦОД 6 ч.
ИИ-боты повадились рассказывать истории об Элиасе Торне — и никто не знает, кто это такой 7 ч.
Google раскрыла преступную группировку, промышлявшую фишингом с помощью ИИ-сервиса Gemini 7 ч.
SpaceX провела крупнейшее IPO в истории, привлекла $75 млрд и сделала Маска первым триллионером 3 ч.
BMW представила концепт электрического спорткара Neue Klasse M 3 ч.
Роборука Canadarm2 на МКС стала работать некорректно — в NASA решили её починить 4 ч.
DJI подала в суд на Insta360, обвинив в краже технологий для компактной камеры для блогеров 4 ч.
Samsung засветила Galaxy A27 5G — бюджетник со 120-Гц AMOLED, 50-Мп камерой и обновлениями до 2032 года 5 ч.
Основатель Nothing рассказал, когда лучше всего купить новый смартфон в условиях кризиса памяти 6 ч.
AMD, OQC и JPMorgan Chase создадут квантовую ИИ-платформу 6 ч.
LG выпустила 34-дюймовый игровой OLED-монитор UltraGear 34GX90SB-W с WQHD, 240 Гц и встроенной webOS 6 ч.
Infineon построила завод по производству силовых микросхем для ИИ ЦОД за €5 млрд 6 ч.
Представлен контроллер ScaleFlux MC500 CXL Type 3 для ИИ-инфраструктур и облаков 6 ч.