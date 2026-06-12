Хакеры ShinyHunters взломали больше сотни организаций из-за уязвимости нулевого дня в ПО Oracle PeopleSoft

Специализирующаяся на краже данных и вымогательстве киберпреступная группировка ShinyHunters, эксплуатируя уязвимость нулевого дня в программе Oracle PeopleSoft, взломала ресурсы более сотни организаций на 300 серверах.

Речь идёт об уязвимости за номером CVE-2026-35273. Из-за неё хакеры, в частности, взломали систему Oracle PeopleSoft Ноттингемского университета (Великобритания) и похитили 40 Гбайт данных, в том числе персональную информацию и платёжные записи сотен тысяч бывших и нынешних студентов. «Ноттингемский университет, информация о котором появилась на нашем сайте, — один из первых публично подтверждённых инцидентов. Мы только начали устанавливать контакты с пострадавшими организациями и активно стремимся договориться с ними», — цитирует The Register заявление представителя ShinyHunters.

Факт взлома сотни организаций группировкой ShinyHunters подтвердили в Google. Это эксперты поискового гиганта обнаружили подозрительную активность, связанную с возможной эксплуатацией уязвимости CVE-2026-35273, в период с 27 мая по 9 июня, и уведомили всех вероятных жертв. Большинство из них находятся в США, и 68 % относятся к сектору высшего образования.

Программный пакет PeopleSoft используется крупными организациями для управления персоналом, расчёта заработной платы, выставления счетов, взаимодействия с цепочками поставок и студенческими записями. Oracle выпустила предупреждение о безопасности, но уточнить, подготовила ли она закрывающий уязвимость с рейтингом 9,8 из 10 патч, так и не удалось — по некоторым сведениям, компания приняла некоторые меры, но обновление ПО ещё не вышло.