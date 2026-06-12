Основатель Nothing рассказал, когда лучше всего купить новый смартфон в условиях кризиса памяти

Мир переживает дефицит чипов памяти — он обусловлен ростом спроса на оборудование для систем искусственного интеллекта, но экономический эффект кризиса отразился и на смартфонах. На это обратил внимание общественности основатель компании Nothing Карл Пей (Carl Pei).

Из-за глобальной гонки за создание систем с мощным ИИ повсеместно выросли цены на компоненты памяти — в составе смартфона они теперь стоят дороже, чем процессор и дисплей вместе взятые, составляя более половины цены устройства. Чтобы показать, как быстро всё меняется, он привёл в пример смартфон Nothing Phone (4a). С момента начала разработки до его выпуска цены на память удвоились, сообщил господин Пей, а затем, прежде чем отрасль успела стабилизироваться, они удвоились ещё раз. И правда, очень непросто планировать продукт и его экономику, основываясь на одном списке компонентов, и на полпути обнаружить, что самые большие расходы опять выросли в два раза.

Проблема затронула, конечно, не только Nothing, отметил эксперт. Экономический эффект уже виден во всей экосистеме Android. С февраля новые смартфоны выпускаются по ценам на $100 выше, чем модели предыдущего поколения. Наступает пора сезонных скидок, но в новых реалиях едва ли они уже покажутся щедрыми, потому что цены растут быстрее, чем скидки способны это компенсировать. «Если планируете купить новый смартфон, лучше всего это было делать вчера, а теперь лучшее время — [прямо] сейчас», — заключил Карл Пэй. И в ближайший год рост цен может продолжиться.