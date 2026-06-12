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HarmonyOS 6 распространилась на 66 млн устройств, следующая цель — 100 млн

В рамках мероприятия HDC 2026 компания Huawei раскрыла данные об уровне распространения программной платформы HarmonyOS 6. По данным вендора, в настоящее время операционная система установлена более чем на 66 млн устройств. Новые данные указывают на то, что Huawei ускорила распространение ОС в 2026 году, а пользователи вполне довольны бесшовной и более умной версией платформы.

Источник изображения: huaweicentral.com

Источник изображения: huaweicentral.com

Прежде чем представить новое поколение программной платформы, глава подразделения Huawei Consumer Business Ричард Ю (Richard Yu) заявил, что HarmonyOS 6 к настоящему моменту установлена на более чем 66 млн устройств. Он также добавил, что разработкой программного обеспечения для ОС занимаются 11 млн зарегистрированных разработчиков, а количество доступных приложений и сервисов превысило 40 млн.

Ещё было сказано, что Huawei намерена ускорить распространение ОС по всему миру. Собственная операционная система Huawei быстрыми темпами стала основой экосистемы компании, а под её управлением работают разные устройства, включая смартфоны, планшеты, носимую электронику, компьютеры и автомобили.

Huawei интегрировала несколько интеллектуальных и эффективных функций. Со временем разработчики не только улучшили HarmonyOS с точки зрения производительности, но также сделали её более безопасной платформой с точки зрения конфиденциальности и хранения чувствительных данных. На данном этапе Huawei намерена расширить количество устройств с HarmonyOS 6 до 100 млн устройств к концу 2026 года.

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Теги: harmonyos 6, harmonyos, huawei
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