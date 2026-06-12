Компания Samsung показала смартфон среднего уровня Galaxy A27 5G. Устройство появилось на официальном сайте производителя в Чехии. Вероятно, вскоре новинка будет представлена и в других странах.

Galaxy A27 5G предлагает 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 800 кд/м2. В основе смартфона используется процессор Snapdragon 6 Gen 3. Новинка будет предлагаться в конфигурации с 6 или 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X, а также 128 или 256 Гбайт постоянной памяти UFS 3.1. Объём последней можно увеличить до 2 Тбайт за счёт поддержки карт памяти microSD.

Основной набор камер устройства состоит из главного 50-Мп модуля с оптической стабилизацией, 5-Мп сверхширокоугольной камеры и 2-Мп сенсора для маркосъёмки. Спереди у смартфона находится 12-Мп селфи-камера. Новинка может снимать видео в 4K при 30 кадрах в секунду.

Galaxy A27 5G оснащён батареей на 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт. Устройство поставляется с операционной системой Android 16 с оболочкой One UI 8.5. Samsung обещает для смартфона шесть лет обновлений ОС и систем безопасности.

Также Galaxy A27 5G имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP64. Дисплей устройства защищает покрытие Gorilla Glass Victus+. Сканер отпечатков пальцев находится в боковой кнопке. Для смартфона заявлена поддержка двух SIM-карт с 5G, Wi-Fi ac и Bluetooth 5.1. Размеры Galaxy A27 5G составляют 162,4 × 78,2 × 7,8 мм, вес — 200 граммов.

Galaxy A27 5G будет доступен в синем, чёрном, светло-розовом и светло-зелёном вариантах. Стоимость смартфона Samsung не сообщила.