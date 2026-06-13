Линейка Mac получит четыре новые модели с чипами серии M5 до конца года

До конца этого года Apple планирует расширить линейку своих компьютеров Mac, выпустив четыре новые модели в дополнение к трём устройствам, представленным ранее. Будущие новинки, по слухам, охватят сегмент стационарных рабочих станций и категорию премиальных ноутбуков.

В сегменте настольных систем, как сообщает 9to5Mac, ожидается плановое обновление моделей Mac Studio, iMac и Mac mini. Mac Studio будет оснащён процессорами M5 Max и новым чипом M5 Ultra, вычислительная мощность которого будет отвечать возросшим требованиям для задач искусственного интеллекта.

Моноблок iMac, текущая версия которого на базе чипа M4 вышла в конце 2024 года, перейдет на платформу M5 до конца 2026 года. Помимо улучшения производительности, устройство получит обновлённую цветовую гамму.

Компактный Mac mini, в свою очередь, будет доступен с базовым чипом M5 и его продвинутой версией M5 Pro. Внешний вид устройства не претерпит изменений, однако учитывая рост популярности модели для проектов OpenClaw и агентской платформы Personal Computer от Perplexity, обновление может быть воспринято положительно.

Наиболее радикальные изменения коснутся нового высокопроизводительного ноутбука, который может выйти под названием MacBook Ultra вместо ожидаемого MacBook Pro на базе M6.

Устройство получит совершенно новый, более тонкий и лёгкий дизайн, OLED-дисплей и первый в истории компьютеров Mac сенсорный экран. Кроме того, традиционный вырез на дисплее заменит Dynamic Island, а коммуникационные возможности могут быть расширены за счёт интеграции фирменного сотового модема Apple C2.