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Пентагон задумал разместить на орбите склады и депо по обслуживанию спутников — готовятся первые эксперименты

Космические силы США в лице исследовательского подразделения SpaceWERX объявили конкурс проектов по созданию на орбите Земли складов и депо для обслуживания спутников. Также предложено разработать космические буксиры и технологии роботизированной сборки, ремонта и заправки космических аппаратов в интересах военных. Утверждается, что подобными разработками давно занимаются Китай и Россия, чему необходимо противостоять.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Конкурс под названием In-Domain Orbital Logistics Challenge приглашает к участию академические и коммерческие круги любого масштаба, включая компании из-за рубежа. Так, в одном из первых экспериментов по сближению со спутником для его дозаправки будет принимать японская компания Astroscale. Ранее она уже показала возможность проведения такого рода манёвров. В 2027 году, как ожидается, аппарат Astroscale Provisioner должен будет заправить спутник Tetra 5, затем сам дозаправиться от депо Orbit Fab и повторить операцию.

Второй запланированный на 2027 год эксперимент осуществит американская компания Starfish Space. Буксир Starfish Space Otter должен сблизиться с фрагментом космического мусора и переместить его. В случае успеха операция будет повторена для изменения орбиты работающего спутника.

Впрочем, заказчики из Пентагона пока до конца не понимают, насколько глубоко и полно может быть проработана тема «космической логистики». Конкурс как раз направлен на то, чтобы выявить наиболее перспективные идеи и сценарии, на основании которых будут разработаны конкретные планы и программы. Добавим, что идея космических хабов для обслуживания спутников и продления сроков их эксплуатации, а также повышения манёвренности аппаратов (чтобы не экономить каждый грамм топлива в случае необходимости) заложена в программы развития Космических сил США до 2040 года. Как эти планы будут реализованы на практике, пока остаётся только догадываться.

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Теги: орбита, обслуживание, космический корабль
орбита, обслуживание, космический корабль
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