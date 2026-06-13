Сегодня 13 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости автомобили, мотоциклы, транспортные сред... Состоялся первый испытательный полёт Hel...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Состоялся первый испытательный полёт Helios Horizon — электросамолёта на твердотельных батареях

Лётчик-испытатель Мигель Итурменди (Miguel Iturmendi) 5 июня произвёл взлёт в муниципальном аэропорту Зефирхиллс во Флориде за штурвалом Helios Horizon. Это первый пилотируемый электрический самолёт с неподвижным крылом и на твердотельных батареях.

Источник изображения: helioshorizon.info

Источник изображения: helioshorizon.info

Полёт не был выдающимся ни по дальности, ни по продолжительности — это была серия коротких испытаний для проверки веса и баланса аппарата после установки батарей нового образца, но и этого хватило, чтобы войти в историю. Электрической авиации до сих пор не удалось преодолеть основную проблему — элементы питания. Применяемые в электромобилях литийионные аккумуляторы на жидком электролите предлагают слишком малый объём электроэнергии на единицу массы.

В твердотельных батареях вместо жидкости используются твёрдые материалы — такие элементы более устойчивы к механическим ударам, проколам и нагреву, значительно снижается риск возгорания, и обеспечивается более высокий запас энергии при той же массе. Использованный ранее литийионный аккумулятор Helios Horizon имел плотность энергии 260 Вт·ч/кг, а с твердотельными батареями этот показатель вырос на 60 % до 410 Вт·ч/кг. Главный лётчик-испытатель и основатель компании Мигель Итурменди заявил, что в ближайшие два года данный показатель вырастет ещё на 40 %.

Аккумуляторы не требуют специальной инфраструктуры и могут работать с любой розеткой переменного тока; поддерживается быстрая зарядка до 80 % за 15 минут. На крыльях установлены солнечные панели, а во время планирования и снижения пропеллер может использоваться как турбина для системы рекуперации энергии. Helios Horizon построен на базе моторизованного планера Pipistrel Taurus — его дополнили системой управления батареями, специально разработанным силовым агрегатом, термодинамическими элементами управления и солнечными панелями на крыльях. Аппарат уже установил мировой рекорд высоты для электросамолётов в своём классе, набрав 7315 м; в этом году разработчик намеревается взять 12 192 м.

Ранее китайская Ehang испытала электролёт EH216-S на литийметаллических твердотельных элементах, разработанных совместно с Inx Energy — аппарат совершил полёт продолжительностью 48 минут. Плотность энергии у элементов питания составила 480 Вт·ч/кг; CATL сообщила об испытаниях батарей на 500 Вт·ч/кг; работу в данном направлении также ведут Airbus и Renault.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Китае впервые в мире испытали самолёт на водородном ДВС
Самолёт без рулей X-65 от дочки Boeing стал на шаг ближе к полёту — он будет управляться струями воздуха
После скандала и помилования основатель Nikola ищет $1 млрд на создание самолётов с ИИ
Прототип тихого сверхзвукового лайнера NASA X-59 впервые достиг отметки 1,4 скорости Маха
BMW представила концепт электрического спорткара Neue Klasse M
Tesla выпустила рекламу автопилота, в которой нашли целый набор нарушений ПДД
Теги: helios, электросамолёт, твердотельный аккумулятор
helios, электросамолёт, твердотельный аккумулятор
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Джефф Безос заявил, что внедрение ИИ приведёт не к потере рабочих мест, а к наступлению «золотого века»
AMD отказалась выплатить вознаграждение за обнаружение уязвимости и исправила её за 124 дня
Японцы создали безбатарейный электролизёр для эффектного синтеза топлива из воды, углекислого газа и солнечных лучей
Капитализация SpaceX превысила $2 трлн, позволив обойти Tesla и приблизиться к Amazon
Прототип тихого сверхзвукового лайнера NASA X-59 впервые достиг отметки 1,4 скорости Маха
Авторитетное консалтинговое агентство KPMG опубликовало доклад об ИИ — и в нём нашли ИИ-галлюцинации 19 мин.
Google начала развёртывать поисковых ИИ-агентов — но пока лишь для платных пользователей 3 ч.
Водители Tesla научились обманывать автопилот игрушечной головой — чтобы листать соцсети за рулём 5 ч.
Генпрокуроры нескольких штатов США запустили проверку в отношении OpenAI 6 ч.
Новая статья: Gothic Remake — в новом теле старый дух. Рецензия 17 ч.
Нереалистичные сроки, неумелое руководство и страх отмены: журналисты рассказали о проблемах разработки новой Ghost Recon 21 ч.
В работе Facebook и Instagram произошёл масштабный сбой — ленты не обновляются, видео и картинки не загружаются 22 ч.
Crimson Desert продолжает превращаться в симулятор разведения животных — подробности обновления 1.11.00 23 ч.
«Полмиллиона Безымянных героев»: THQ Nordic похвасталась продажами ремейка «Готики» за первую неделю 23 ч.
Вирус Hades распугивает ИИ-сканеры запросами на создание ядерного и биологического оружия 24 ч.
Компактный ИИ-компьютер AMD Ryzen AI Halo на Windows 11 поступил в продажу за $4000 18 мин.
Учёные создали беспроводной нейростимулятор размером с рисовое зёрнышко — он легко вводится и подавляет боль 3 ч.
Netgear обвинила американскую часть TP-Link в сохранении тесных связей с Пекином 3 ч.
SpaceX построит завод Gigasat для массового выпуска космических ИИ ЦОД 5 ч.
Состоялся первый испытательный полёт Helios Horizon — электросамолёта на твердотельных батареях 6 ч.
Пентагон задумал разместить на орбите склады и депо по обслуживанию спутников — готовятся первые эксперименты 6 ч.
Asus представила блок питания ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20 за €999 — его хватит на четыре GeForce RTX 5090 7 ч.
Microsoft не исключает отделения Xbox в самостоятельную компанию 7 ч.
Valve ввезла в США 13 тонн VR-гарнитур Steam Frame за день — старт продаж не за горами 7 ч.
Линейка Mac получит четыре новые модели с чипами серии M5 до конца года 9 ч.