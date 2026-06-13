Состоялся первый испытательный полёт Helios Horizon — электросамолёта на твердотельных батареях

Лётчик-испытатель Мигель Итурменди (Miguel Iturmendi) 5 июня произвёл взлёт в муниципальном аэропорту Зефирхиллс во Флориде за штурвалом Helios Horizon. Это первый пилотируемый электрический самолёт с неподвижным крылом и на твердотельных батареях.

Полёт не был выдающимся ни по дальности, ни по продолжительности — это была серия коротких испытаний для проверки веса и баланса аппарата после установки батарей нового образца, но и этого хватило, чтобы войти в историю. Электрической авиации до сих пор не удалось преодолеть основную проблему — элементы питания. Применяемые в электромобилях литийионные аккумуляторы на жидком электролите предлагают слишком малый объём электроэнергии на единицу массы.

В твердотельных батареях вместо жидкости используются твёрдые материалы — такие элементы более устойчивы к механическим ударам, проколам и нагреву, значительно снижается риск возгорания, и обеспечивается более высокий запас энергии при той же массе. Использованный ранее литийионный аккумулятор Helios Horizon имел плотность энергии 260 Вт·ч/кг, а с твердотельными батареями этот показатель вырос на 60 % до 410 Вт·ч/кг. Главный лётчик-испытатель и основатель компании Мигель Итурменди заявил, что в ближайшие два года данный показатель вырастет ещё на 40 %.

Аккумуляторы не требуют специальной инфраструктуры и могут работать с любой розеткой переменного тока; поддерживается быстрая зарядка до 80 % за 15 минут. На крыльях установлены солнечные панели, а во время планирования и снижения пропеллер может использоваться как турбина для системы рекуперации энергии. Helios Horizon построен на базе моторизованного планера Pipistrel Taurus — его дополнили системой управления батареями, специально разработанным силовым агрегатом, термодинамическими элементами управления и солнечными панелями на крыльях. Аппарат уже установил мировой рекорд высоты для электросамолётов в своём классе, набрав 7315 м; в этом году разработчик намеревается взять 12 192 м.

Ранее китайская Ehang испытала электролёт EH216-S на литийметаллических твердотельных элементах, разработанных совместно с Inx Energy — аппарат совершил полёт продолжительностью 48 минут. Плотность энергии у элементов питания составила 480 Вт·ч/кг; CATL сообщила об испытаниях батарей на 500 Вт·ч/кг; работу в данном направлении также ведут Airbus и Renault.