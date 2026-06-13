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Авторитетное консалтинговое агентство KPMG опубликовало доклад об ИИ — и в нём нашли ИИ-галлюцинации

Крупное консалтинговое агентство KPMG в октябре 2025 года опубликовало доклад на тему агентов искусственного интеллекта, который сам, вероятно, был написан ИИ: в документе обнаружено множество поддельных цитат и ссылок на несуществующие тематические исследования.

Источник изображения: Steve A Johnson / unsplash.com

Источник изображения: Steve A Johnson / unsplash.com

«Из 45 цитат в докладе только в пяти правильно указаны реальные источники», — сообщили изучившие документ эксперты компании GPTZero. Все остальные были либо полностью вымышленными, либо имели существенные искажения. При изучении инцидента в GPTZero ввели новый термин «вайб-цитирование» (vibe citing) — наличие в публикациях сгенерированных ИИ несуществующих цитат, которые выглядят правдоподобно. В докладе также содержатся странные сочетания реальных ссылок, перефразированных заголовков и неправильных указаний на авторов. «Человек не станет последовательно перефразировать названия, путать темы у авторов или повторять информацию в нескольких фрагментах», — отмечают в GPTZero.

Исследователи приводят аргументы за и против вайб-цитирования, но делают вывод, что ошибки в докладе стали плодом ИИ-галлюцинаций. Проблема в том, отмечают они, что у KPMG очень большое влияние — выводы консалтингового агентства будут цитироваться во всём мире, в новостных репортажах, сообщениях в блогах и в других обсуждениях, то есть недостоверная информация будет активно распространяться. Усилит этот эффект дальнейшее цитирование доклада чат-ботами с ИИ. «GPTZero утверждает, что вайб-цитирование представляет собой явную и реальную опасность для исследователей, учёных, консультантов, студентов и всех, кто ищет информацию в интернете», — заключают исследователи.

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Теги: ии, галлюцинации, доклад
ии, галлюцинации, доклад
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