Вышло приложение ASCILINE Engine для трансляции «неблокируемого» ASCII-видео

Разработчик под псевдонимом YusufB5 опубликовал оригинальное программное решение ASCILINE Engine — «высокопроизводительный движок для отрисовки ASCII-видео в реальном времени», который можно использовать для трансляции «неблокируемого видеопотока».

На практике приложение вполне достойно справляется с созданием цветных текстовых роликов из исходного материала. Доступны пять режимов глубины цвета: в первом режиме (Mode 1, DOM) формируется монохромная картинка, есть также варианты с поддержкой 512 (Mode 2), 32 тыс. (Mode 3), 262 тыс. (Mode 4) и 16 млн цветов (Mode 5, Ultra). Вместо традиционных ASCII-символов в последнем случае используются цветные блоки, а качество изображения приближается к видео в разрешении 360p. Если встроить такое видео небольшого размера в веб-страницу, оно действительно визуально неотличимо от исходного MP4.

Заявление автора проекта о том, что такое видео не блокируется, участники обсуждения в соцсетях подвергли сомнениям. Действительно, рекламные баннеры в традиционных медиаформатах блокируются намного проще, чем отрисовка видео из текстовых блоков. Но нельзя недооценивать и современные блокировщики рекламы — переведя блокировщик в режим «удаления элементов», можно без особых усилий скрыть блок HTML5 Canvas, в котором производится отрисовка ASCII-видео.

Другие участники обсуждения, напротив, выразили опасения, что создатели рекламных платформ возьмут технологию ASCILINE Engine на вооружение, и на веб-страницах появится больше рекламы, справляться с которой будет труднее. В ответ на это YusufB5 указал на «строгий пункт о запрете рекламы в лицензии MIT, гарантирующий, что это не будет использоваться для принудительного показа неотключаемой рекламы».

Среди положительных сторон ASCILINE Engine отмечаются возможность применять к видеопотоку CSS-фильтры в реальном времени, а также возможность транслировать видео в текстовом формате легковесным моделям искусственного интеллекта, которые смогут описывать изображение, расходуя меньше ресурсов по сравнению с анализом видео в традиционных форматах. Потоковое видео в таком формате может иметь пропускную способность всего в несколько килобайтов на кадр, обеспечивая, в частности, совместимость с устройствами интернета вещей. Дальнейшее сжатие способны обеспечить алгоритм GZIP и отправка только изменяющихся фрагментов кадров (дельта-кадров).