Нераспакованный картридж Super Mario Bros. продали на аукционе за рекордные $3 млн

Копию игры Super Mario Bros. в неповреждённой оригинальной упаковке продали на аукционе Heritage Auctions за рекордные $3 млн. Предыдущий рекорд принадлежал другой копии этой же игры, которая была продана за $2 млн в 2021 году. Нынешний аукцион также состоялся вскоре после недавних торгов, в рамках которых картридж Super Mario 64 продали за $1,56 млн.

Проданная на последнем аукционе копия Super Mario Bros. стала настолько дорогой, в том числе, из-за того, что данный экземпляр, выпущенный в рамках второго тиража в 1985 году, упакован не в термоусадочную плёнку, а запечатан с помощью глянцевой наклейки, использование которых вскоре прекратилось. В описании лота также было указано, что данный картридж является самой ранней запечатанной копией игры, о существовании которого известно. Американская компания Professional Sports Authenticator, занимающаяся независимым подтверждением подлинности и оценкой состояния коллекционных предметов, оценила данный картридж на 9,6 A++.

За последние несколько лет стоимость винтажных коллекционных предметов из игровой индустрии резко возросла. Ещё в 2020 году на аукционе Heritage Auctions копия Super Mario Bros. установила рекорд среди всех проданных с молотка игр. Однако тогда картридж продали лишь за $114 тыс. Шесть лет спустя, вероятно, этот же картридж можно продать за значительно более крупную сумму.