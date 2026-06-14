Сегодня 14 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости игровые консоли Нераспакованный картридж Super Mario Bro...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Нераспакованный картридж Super Mario Bros. продали на аукционе за рекордные $3 млн

Копию игры Super Mario Bros. в неповреждённой оригинальной упаковке продали на аукционе Heritage Auctions за рекордные $3 млн. Предыдущий рекорд принадлежал другой копии этой же игры, которая была продана за $2 млн в 2021 году. Нынешний аукцион также состоялся вскоре после недавних торгов, в рамках которых картридж Super Mario 64 продали за $1,56 млн.

Источник изображения: Heritage Auctions

Источник изображения: Heritage Auctions

Проданная на последнем аукционе копия Super Mario Bros. стала настолько дорогой, в том числе, из-за того, что данный экземпляр, выпущенный в рамках второго тиража в 1985 году, упакован не в термоусадочную плёнку, а запечатан с помощью глянцевой наклейки, использование которых вскоре прекратилось. В описании лота также было указано, что данный картридж является самой ранней запечатанной копией игры, о существовании которого известно. Американская компания Professional Sports Authenticator, занимающаяся независимым подтверждением подлинности и оценкой состояния коллекционных предметов, оценила данный картридж на 9,6 A++.

За последние несколько лет стоимость винтажных коллекционных предметов из игровой индустрии резко возросла. Ещё в 2020 году на аукционе Heritage Auctions копия Super Mario Bros. установила рекорд среди всех проданных с молотка игр. Однако тогда картридж продали лишь за $114 тыс. Шесть лет спустя, вероятно, этот же картридж можно продать за значительно более крупную сумму.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Глава Xbox подвела итоги своих первых ста дней на посту и наметила перезагрузку «нездорового» подразделения
К 25-летию первой Xbox выйдет приставка Xbox Series X25 Limited Edition в полупрозрачном зелёном корпусе
Анонсирована Guild Wars 3 — масштабная многопользовательская ролевая игра, которая впервые в истории серии выйдет на консолях
Microsoft не исключает отделения Xbox в самостоятельную компанию
Microsoft запланировала на июль крупные сокращения в Xbox
Геймерский смартфон-слайдер Ayaneo показался в видеообзоре до старта продаж
Теги: super mario bros., картридж, аукцион
super mario bros., картридж, аукцион
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Японцы создали безбатарейный электролизёр для эффектного синтеза топлива из воды, углекислого газа и солнечных лучей
Отключить доступ иностранцев к передовым моделям Anthropic пришлось по наводке главы Amazon
Почти как в «Дюне»: в Техасе создали куртку для сбора воды из окружающего воздуха
SpaceX решила сдать в аренду весь Colossus 1, поскольку не смогла найти для него лучшего применения
Авторитетное консалтинговое агентство KPMG опубликовало доклад об ИИ — и в нём нашли ИИ-галлюцинации
Новая статья: Fatekeeper — наконец-то Dark Messiah 2? Предварительный обзор 9 ч.
Новая статья: Gamesblender № 780: RE Veronica, Stellar Blade 2, Gears of War: E-Day, Senua — главные анонсы июня 9 ч.
Вышло приложение ASCILINE Engine для трансляции «неблокируемого» ASCII-видео 16 ч.
ИИ-стартап Mistral AI ведёт переговоры о привлечении €3 млрд при оценке в €20 млрд 16 ч.
Google начала развёртывать поисковых ИИ-агентов — но пока лишь для платных пользователей 19 ч.
Водители Tesla научились обманывать автопилот игрушечной головой — чтобы листать соцсети за рулём 21 ч.
Генпрокуроры нескольких штатов США запустили проверку в отношении OpenAI 22 ч.
Anthropic отключила передовые ИИ-модели Mythos 5 и Fable 5 для всех пользователей по требованию США 24 ч.
Новая статья: Gothic Remake — в новом теле старый дух. Рецензия 13-06 00:03
Нереалистичные сроки, неумелое руководство и страх отмены: журналисты рассказали о проблемах разработки новой Ghost Recon 12-06 19:51
Богатеющие сотрудники Samsung и SK hynix разгоняют цены на недвижимость в соседних с фабриками городах 18 мин.
Нераспакованный картридж Super Mario Bros. продали на аукционе за рекордные $3 млн 48 мин.
AMD утверждает, что ноутбук на базе Ryzen 5 220 лучше подходит для игр, чем Apple MacBook Neo 2 ч.
Удостоверяющий центр GlobalSign начал отзыв EV-сертификатов у российских компаний, находящихся под санкциями 7 ч.
Nvidia подняла рекомендованную цену RTX Pro 6000 Blackwell до $13 250 — рост на 55 % за год 14 ч.
We will VROC you: Graid Technology продолжит активное развитие купленной у Intel технологии RAID 14 ч.
Компактный ИИ-компьютер AMD Ryzen AI Halo на Windows 11 поступил в продажу за $4000 17 ч.
Учёные создали беспроводной нейростимулятор размером с рисовое зёрнышко — он легко вводится и подавляет боль 19 ч.
Netgear обвинила американскую часть TP-Link в сохранении тесных связей с Пекином 19 ч.
SpaceX построит завод Gigasat для массового выпуска космических ИИ ЦОД 21 ч.