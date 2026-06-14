Блокировщики рекламы не перестанут работать в Google Chrome после прекращения поддержки Manifest V2

На этой неделе СМИ писали о намерении Google отказаться от поддержки устаревшего стандарта расширений Manifest V2 в своём фирменном обозревателе, начиная с Chrome 150, который выйдет в конце июня. Сообщалось, что это якобы может нарушить работу блокировщиков рекламы, таких как uBlock Origin. Теперь же эту информацию опроверг сооснователь компании AdGuard Андрей Мешков.

Господин Мешков рассказал, что большинство блокировщиков рекламы не перестанут работать после прекращения поддержки расширений Manifest V2 (MV2), поскольку многие из них уже перешли на Manifest V3. «Блокировщики рекламы в порядке. Не то, чтобы мы были счастливы от перехода на MV3, но и никакого конца света не наступило», — заявил Андрей Мешков. Он добавил, что подобные сообщения во многом преувеличивают последствия изменений.

Также было сказано, что Google представила новую платформу для расширений Manifest V3 ещё в 2019 году. Одна из заявленных компанией целей реформы было повышение производительности веб-обозревателя и снижение влияния некачественных расширений на его работу. Для разработчиков блокировщиков рекламы первоначальная версия MV3 создавала ряд серьёзных ограничений, однако с течением времени платформа была доработана в сотрудничестве с представителями отрасли.

«Короче, вся эта история длилась очень долго и MV3 мы совместными усилиями довели до приемлемого состояния», — добавил господин Мешков. Он уточнил, что основные изменения произошли в период с 2019 по 2024 годы, когда Chrome переходил на новую архитектуру расширений. Однако в кодовой базе Chromium до последнего времени сохранялась совместимость с расширениями MV2.

Начиная с версии Chromium 150, устаревший код будет удаляться, в результате чего поддержку MV2 могут потерять сторонние браузеры на основе Chromium, которые продолжат использоваться устаревшую платформу в качестве одного из своих конкурентных преимуществ. По мнению Мешкова, наиболее заметные последствия изменений затронут разработчиков браузеров на базе Chromium, сохраняющих поддержку MV2, в число которых входят Opera, Edge, Brave и др.

Отмечается, что отказ Google от поддержки MV2 не означает прекращение работы современных блокировщиков рекламы. Это связано с тем, что многие из них уже несколько лет используют MV3 и продолжают функционировать в актуальных версиях браузеров.