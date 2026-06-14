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Блокировщики рекламы не перестанут работать в Google Chrome после прекращения поддержки Manifest V2

На этой неделе СМИ писали о намерении Google отказаться от поддержки устаревшего стандарта расширений Manifest V2 в своём фирменном обозревателе, начиная с Chrome 150, который выйдет в конце июня. Сообщалось, что это якобы может нарушить работу блокировщиков рекламы, таких как uBlock Origin. Теперь же эту информацию опроверг сооснователь компании AdGuard Андрей Мешков.

Источник изображения: Growtika / unsplash.com

Источник изображения: Growtika / unsplash.com

Господин Мешков рассказал, что большинство блокировщиков рекламы не перестанут работать после прекращения поддержки расширений Manifest V2 (MV2), поскольку многие из них уже перешли на Manifest V3. «Блокировщики рекламы в порядке. Не то, чтобы мы были счастливы от перехода на MV3, но и никакого конца света не наступило», — заявил Андрей Мешков. Он добавил, что подобные сообщения во многом преувеличивают последствия изменений.

Также было сказано, что Google представила новую платформу для расширений Manifest V3 ещё в 2019 году. Одна из заявленных компанией целей реформы было повышение производительности веб-обозревателя и снижение влияния некачественных расширений на его работу. Для разработчиков блокировщиков рекламы первоначальная версия MV3 создавала ряд серьёзных ограничений, однако с течением времени платформа была доработана в сотрудничестве с представителями отрасли.

«Короче, вся эта история длилась очень долго и MV3 мы совместными усилиями довели до приемлемого состояния», — добавил господин Мешков. Он уточнил, что основные изменения произошли в период с 2019 по 2024 годы, когда Chrome переходил на новую архитектуру расширений. Однако в кодовой базе Chromium до последнего времени сохранялась совместимость с расширениями MV2.

Начиная с версии Chromium 150, устаревший код будет удаляться, в результате чего поддержку MV2 могут потерять сторонние браузеры на основе Chromium, которые продолжат использоваться устаревшую платформу в качестве одного из своих конкурентных преимуществ. По мнению Мешкова, наиболее заметные последствия изменений затронут разработчиков браузеров на базе Chromium, сохраняющих поддержку MV2, в число которых входят Opera, Edge, Brave и др.

Отмечается, что отказ Google от поддержки MV2 не означает прекращение работы современных блокировщиков рекламы. Это связано с тем, что многие из них уже несколько лет используют MV3 и продолжают функционировать в актуальных версиях браузеров.

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Теги: chrome, google, блокировщики рекламы
chrome, google, блокировщики рекламы
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