Из старых смартфонов можно создавать недорогие центры обработки данных, как доказали американские учёные

В современных условиях смартфоны продаются миллиардным тиражом ежегодно, раз в несколько лет владельцы обычно меняют их на новые. Какая-то часть старых смартфонов рано или поздно подвергается утилизации, но исследователи Калифорнийского университета в Сан-Диего нашли им другое применение — в качестве компонентов недорогого и экономичного ЦОД.

В рамках эксперимента американские учёные «раздели» бывшие в употреблении смартфоны до материнской платы, а затем начали объединять их в вычислительные кластеры под управлением Linux. Тестирование показало, что кластер на основе от 25 до 50 старых смартфонов в однопоточных приложениях вполне способен тягаться с полноценным серверным центральным процессором. При этом подобная система значительно дешевле в изготовлении, чем покупка нового сервера.

Кластер на основе 20 старых смартфонов вполне способен обслуживать приложение для деятельности аудитории с более чем 75 студентами. Данные при этом не нужно хранить в облаке и оплачивать услуги провайдера. Команда экспериментаторов планирует объединить 2000 бывших в употреблении смартфонов, чтобы построить ЦОД, способный обслуживать сотню учебных аудиторий одновременно. В условиях дефицита памяти подобный подход имеет право на жизнь, но главным образом в образовательной сфере, поскольку для промышленных масштабов он всё же не совсем годится. Профессиональные строители ЦОД предпочтут новое серверное оборудование, работа которого будет лучше согласована и более предсказуема с точки зрения надёжности.