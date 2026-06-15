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Google Chromebook исполнилось 15 лет — массовыми хромбуки не стали, но завоевали популярность в образовании

Сегодня исполняется 15 лет с момента выхода первых ноутбуков Chromebook на рынок. Для подготовки первых устройств к грандиозному запуску в 2011 году Google сотрудничала с Acer и Samsung. Хотя платформа добилась завидного успеха на рынке образования, она по-прежнему остаётся в тени в массовом и премиальном сегментах рынка, несмотря на все усилия Google и партнёров.

Источник изображения: Google / Asus

Источник изображения: Google / Asus

В 2011 году Google поставила перед собой цель «сделать вычисления проще и доступнее для всех». Эта цель была сформулирована в самом конце эпохи нетбуков — дешёвых тонких и лёгких устройств на базе Windows, печально известных своей медлительностью. Некоторые могут описать первые Chromebook как эволюцию нетбуков, ориентированную на облачные технологии. Эти устройства действительно гораздо лучше использовали ограниченные аппаратные ресурсы благодаря быстрой загрузке, рабочим процессам на основе браузера и переносу большинства задач в облако, что снижало нагрузку на обычно слабое оборудование, которым исторически оснащались такие устройства.

Однако пользователи ноутбуков массового и премиального сегментов, возможно, разочарованные опытом использования нетбуков, так и не полюбили Chromebook. Google и партнёры на протяжении нескольких поколений инвестировали в разработку высококачественных продуктов, но безрезультатно. Chromebook, похоже, прочно обосновались в сфере образовательных технологий и не могут выйти за пределы этой ниши.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

Вероятно, можно было бы сделать вывод, что Chromebook от Google упустили свой шанс в начале 2010-х годов, затягивая внедрение некоторых из лучших инициатив, которые со временем всё-таки появились на платформе. Например, Google Play Store появился на Chromebook только в 2016 году, поддержка приложений Linux была добавлена в 2018 году, поддержка игр Steam (бета-версия, недавно закрытая) появилась лишь в 2019 году, ChromeOS Flex для установки на старые ПК и компьютеры Mac с прекращённой поддержкой была выпущена только в 2021 году, а лишь в 2023 году Google решила обеспечить новым Chromebook достойную поддержку операционной системы сроком на 10 лет. Google могла бы раньше сосредоточить усилия на развитии лучших функций Chromebook, вместо того чтобы тратить время и ресурсы, например, на невероятно дорогой Pixelbook (2017).

В школьном сегменте Chromebook по-прежнему выглядят интересными благодаря ряду факторов. Вероятно, наиболее важными преимуществами в этом сегменте являются более низкая стоимость платформы и централизованное управление. Chromebook также заслужили репутацию надёжных и безопасных устройств. Исследования показывают, что владельцы этих устройств реже обращаются в техническую поддержку, чем пользователи устройств на базе конкурирующих вычислительных платформ.

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Теги: chromebook, chromeos, ноутбуки, google
chromebook, chromeos, ноутбуки, google
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