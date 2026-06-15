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MSI оценила портативную приставку Claw 8 EX AI+ на чипе Arc G3 Extreme в $1799

Компания MSI озвучила цену новой портативной игровой приставки MSI Claw 8 EX AI+. В официальном американском онлайн-магазине MSI консоль с модельным номером CG3EM выставлена за $1799. Примечательно, что у ретейлеров новинка появилась на $100 дешевле.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

В основе MSI Claw 8 EX AI+ используется процессор Arc G3 Extreme с графикой B390 на базе 12 ядер Xe3. Консоль предлагает 32 Гбайт ОЗУ, 1 Тбайт постоянной памяти и оснащена 8-дюймовым FHD-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Более подробно о характеристиках устройства мы рассказывали здесь.

Источник изображения: MSI

Источник изображения: MSI

По информации VideoCardz, западные ретейлеры Best Buy и Newegg уже выставляли приставку за $1699, что на $100 дешевле её рекомендованной цены. В любом случае MSI Claw 8 EX AI+, судя по всему, станет одной из самых дорогих портативных приставок на рынке.

Источник изображения: Newegg

Источник изображения: Newegg

Официальные продажи MSI Claw 8 EX AI+ пока не начались. На консоль предлагается оформить предзаказ.

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Теги: msi, intel arc g3, портативная консоль
msi, intel arc g3, портативная консоль
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