MSI представила портативный игровой компьютер Claw 8 EX AI+ с процессором Intel Arc G3

MSI представила на выставке Computex 2026 портативный игровой компьютер Claw 8 EX AI+, который позиционируется компанией как первое в мире портативное устройство на базе процессора Intel Arc G3. По сообщению TechRadar, устройство ориентировано на новое поколение мобильного гейминга и составит конкуренцию аналогичным новинкам от других производителей.

Claw 8 EX AI+ относится к третьему поколению линейки и получила поддержку технологии Intel XeSS 3 Multi Frame Generation, реализованной в актуальном стандарте интегрированной графики Arc. В основе Arc G3 используется кристалл B390 с 12 ядрами Xe, а диапазон TDP достигает 30 Вт. Внедрение столь производительного компонента гарантирует улучшение картинки и повышение плавности в играх по сравнению с прошлыми моделями бренда, а переход от старой архитектуры Alchemist к новой базе Battlemage позволит технологиям масштабирования Intel практически сравняться с продуктами AMD FSR и Nvidia DLSS.

По сравнению с Claw 8 AI+ и Claw A1M производитель существенно переработал эргономику корпуса. В конструкции появились рукоятки в стиле контроллеров Xbox, стики и триггеры на датчиках Холла, а также обновлённая крестовина D-pad. Дополнительно реализован режим Xbox Mode с функцией быстрого возобновления игр и оперативной настройкой параметров по нажатию кнопки.

Среди нововведений также заявлен высококачественный линейный вибромотор, обеспечивающий более детализированную тактильную отдачу во время игры с имитацией различных текстур и игровых эффектов. Внешний облик консоли отошёл от привычных чёрных и серых расцветок конкурентов и выполнен в фиолетовом цвете с красными кнопками, RGB-подсветкой вокруг стиков, а также оснащён 8-дюймовым дисплеем с частотой 120 Гц и поддержкой VRR.

На рынке 2026 года новинка будет конкурировать с устройствами на базе AMD Z2 Extreme и Z1 Extreme, а также с моделями на предыдущих платформах Intel, включая Intel Core 7 Ultra 155H с графикой Arc 140V. Одним из прямых соперников выступит портативная консоль Acer Predator Atlas 8, которая получила тот же процессор Arc G3, поддержку XeSS 3 Multi Frame Generation, аккумулятор ёмкостью 80 Вт·ч и аналогичную эргономику.

Стоимость MSI Claw 8 EX AI+ пока не объявлена, однако ожидается, что устройство окажется в премиальном сегменте. В качестве ориентира можно рассматривать текущее поколение Claw 8 AI+, где версия с накопителем 1 Тбайт предлагается за $899 (примерно 64 700 рублей), а модификация с удвоенным объёмом памяти оценивается в $1129 (около 81 300 рублей).