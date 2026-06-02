Сегодня 02 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости игровые консоли MSI представила портативный игровой комп...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

MSI представила портативный игровой компьютер Claw 8 EX AI+ с процессором Intel Arc G3

MSI представила на выставке Computex 2026 портативный игровой компьютер Claw 8 EX AI+, который позиционируется компанией как первое в мире портативное устройство на базе процессора Intel Arc G3. По сообщению TechRadar, устройство ориентировано на новое поколение мобильного гейминга и составит конкуренцию аналогичным новинкам от других производителей.

Источник изображений: MSI

Источник изображений: MSI

Claw 8 EX AI+ относится к третьему поколению линейки и получила поддержку технологии Intel XeSS 3 Multi Frame Generation, реализованной в актуальном стандарте интегрированной графики Arc. В основе Arc G3 используется кристалл B390 с 12 ядрами Xe, а диапазон TDP достигает 30 Вт. Внедрение столь производительного компонента гарантирует улучшение картинки и повышение плавности в играх по сравнению с прошлыми моделями бренда, а переход от старой архитектуры Alchemist к новой базе Battlemage позволит технологиям масштабирования Intel практически сравняться с продуктами AMD FSR и Nvidia DLSS.

По сравнению с Claw 8 AI+ и Claw A1M производитель существенно переработал эргономику корпуса. В конструкции появились рукоятки в стиле контроллеров Xbox, стики и триггеры на датчиках Холла, а также обновлённая крестовина D-pad. Дополнительно реализован режим Xbox Mode с функцией быстрого возобновления игр и оперативной настройкой параметров по нажатию кнопки.

Источник изображений: MSI

Среди нововведений также заявлен высококачественный линейный вибромотор, обеспечивающий более детализированную тактильную отдачу во время игры с имитацией различных текстур и игровых эффектов. Внешний облик консоли отошёл от привычных чёрных и серых расцветок конкурентов и выполнен в фиолетовом цвете с красными кнопками, RGB-подсветкой вокруг стиков, а также оснащён 8-дюймовым дисплеем с частотой 120 Гц и поддержкой VRR.

На рынке 2026 года новинка будет конкурировать с устройствами на базе AMD Z2 Extreme и Z1 Extreme, а также с моделями на предыдущих платформах Intel, включая Intel Core 7 Ultra 155H с графикой Arc 140V. Одним из прямых соперников выступит портативная консоль Acer Predator Atlas 8, которая получила тот же процессор Arc G3, поддержку XeSS 3 Multi Frame Generation, аккумулятор ёмкостью 80 Вт·ч и аналогичную эргономику.

Стоимость MSI Claw 8 EX AI+ пока не объявлена, однако ожидается, что устройство окажется в премиальном сегменте. В качестве ориентира можно рассматривать текущее поколение Claw 8 AI+, где версия с накопителем 1 Тбайт предлагается за $899 (примерно 64 700 рублей), а модификация с удвоенным объёмом памяти оценивается в $1129 (около 81 300 рублей).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
MSI анонсировала тонкий 16-дюймовый ноутбук «2-в-1» Prestige N16 Flip AI+ на чипе Nvidia RTX Spark
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG PANO 130R PZ: обжигающая красота
MSI представила монитор с разрешением 5K, частотой 180 Гц и подсветкой Mini LED
Asus представила портативную консоль ROG Ally X20 с OLED-дисплеем к юбилею бренда ROG
Acer показала портативную консоль Nitro Blaze Link для трансляции игр с ПК по Wi-Fi
Тим Суини раскритиковал Valve за повышение цен Steam Deck и припомнил Гейбу Ньюэллу яхту за полмиллиарда
Теги: msi, игровые консоли, intel, intel arc g3
msi, игровые консоли, intel, intel arc g3
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«StarCraft 3»: Blizzard поразила фанатов первым за шесть лет обновлением для StarCraft 2
Rutube продолжает расти, тогда как аудитория «VK Видео» и YouTube в России сокращается
Nvidia представила настольный суперкомпьютер DGX Station на Windows — суперчип GB300 и 748 Гбайт памяти
Роскомнадзор заявил, что не блокировал Python в России
Nvidia представила технологию DLSS 4.5 Ray Reconstruction — её получат все видеокарты GeForce RTX
Адская пошаговая ролевая игра Entropy от создателя Dread Delusion получила демоверсию и дату выхода в раннем доступе Steam 10 мин.
Ограничения VPN-трафика затруднили разработку программного обеспечения 38 мин.
Apple научит iPhone разделять совместный счёт в ресторане по фотографии чека 53 мин.
Критические уязвимости обнаружены в 84 % российских мобильных приложений 2 ч.
«Русы против ящеров 2» выйдет на «ящерских консолях» и получит бесплатное дополнение «Русы в Америке» 10 ч.
Тактический шутер Dioxide с элементами Dark Souls отправит в корпоративную антиутопию — трейлер новой игры от авторов Forgive Me Father 11 ч.
«Готовьтесь к следующей битве!»: режиссёр Tekken 7 и Tekken 8 покинул Bandai Namco после 20 лет работы 13 ч.
Вышел первый трейлер «Сатурн. Наследие» — научно-фантастической RPG от бывших разработчиков Baldur’s Gate 3 14 ч.
Процессоры RTX Spark будут нативно поддерживать античитерское и антипиратское ПО для игр 15 ч.
Календарь релизов 1–7 июня: Gothic 1 Remake, Fatekeeper, Underchoice и The 7th Guest Remake 15 ч.
Представлена эталонная ИИ-платформа для робототехники Qualcomm Dragonwing IQ10 5 мин.
Alphabet продаст акций на $80 млрд, чтобы направить средства на развитие инфраструктуры ИИ 9 мин.
Intel предупредила, что путь ПК-чипов Nvidia RTX Spark к успеху не будет гладким 2 ч.
MSI представила портативный игровой компьютер Claw 8 EX AI+ с процессором Intel Arc G3 3 ч.
Anthropic передала американским регуляторам проспект эмиссии, позволяющий начать подготовку к IPO 4 ч.
ИИ-ускоритель Intel Crescent Island получит до 480 Гбайт LPDDR5X 8 ч.
MSI анонсировала тонкий 16-дюймовый ноутбук «2-в-1» Prestige N16 Flip AI+ на чипе Nvidia RTX Spark 9 ч.
Некоторые смартфоны Xiaomi научились обмениваться файлами с iPhone через AirDrop 9 ч.
Новая статья: Обзор и тестирование корпуса MSI MAG PANO 130R PZ: обжигающая красота 9 ч.
Intel выпустит 192-ядерные процессоры Xeon Diamond Rapids на техпроцессе 18A-P в 2027 году 12 ч.