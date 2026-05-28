Acer представила портативную консоль Predator Atlas 8 на новых Intel Arc G3

Компания Intel официально анонсировала Arc G3 и Arc G3 Extreme — свои первые процессоры для портативных игровых приставок. Одним из первых таких устройств на новой платформе станет Acer Predator Atlas 8.

Консоль Acer Predator Atlas 8 будет выпущена в двух основных конфигурациях. Одна будет оснащаться процессором Intel Arc G3 Extreme со встроенной графикой Arc B390 на базе 12 ядер Xe3. Базовая версия приставки получит будет процессор Intel Arc G3 с графикой Arc B370 на базе 10 ядер Xe3. Обе версии консоли оснащены 24 Гбайт памяти LPDDR5X-7467.

Портативное игровое устройство предложит 8-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 × 1200 пикселей и соотношением сторон 16:10. Панель поддерживает переменную частоту обновления от 48 до 120 Гц, яркость 500 кд/м2, обладает 100-процентным охватом цветового пространства sRGB и оснащена защитным стеклом Gorilla Glass Victus с антибликовым покрытием Corning DXC.

Acer использует в консоли систему охлаждения с металлическими вентиляторами. Они оснащены 89 лопастями, и, по заявлению производителя, создают на 10 % более эффективный воздушный поток, чем обычные вентиляторы у аналогичных игровых устройств. Версия консоли с процессором Arc G3 Extreme оснащена аккумулятором ёмкостью 80 Вт·ч и весит 810 г, а версия с процессором Arc G3 получила батарею на 60 Вт·ч и весит 770 г.

Среди других характеристик заявлены: твердотельный накопитель PCIe 4.0 ёмкостью до 1 Тбайт в полноразмерном формфакторе M.2 2280, два порта Thunderbolt 4, зарядка через USB-C мощностью 65 Вт, поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth, считыватель карт памяти microSD с поддержкой UHS-II и 3,5-мм аудиоразъём. Консоль работает под управлением Windows 11 и поддерживает игровой режим Xbox от Microsoft.

Acer пока не сообщает цены представленных новинок и информацию об их автономной работе. Выход Predator Atlas 8 запланирован на октябрь.