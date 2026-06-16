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К Чемпионату мира по футболу в России подскочили продажи телевизоров

В начале Чемпионата мира по футболу российская компания «М.Видео» сообщила о растущих продажах техники для домашних просмотров матчей. По итогам января-мая 2026 года российские продажи телевизоров и смарт-мониторов достигли 3,08 млн устройств, что на 9,8 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Источник изображения: «М.Видео»

Источник изображения: «М.Видео»

По данным «М.Видео», в денежном выражении российский рынок телевизоров вырос до 88,3 млрд рублей, прибавив 1,3 % год к году. Аналитики компании отмечают заметное ускорение спроса. В период с 25 по 31 мая 2026 года было продано 123 тыс. телевизоров и смарт-мониторов на сумму 3,38 млрд ₽, что на 20,3 % больше в количественном выражении и на 15,7 % больше в денежном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам 22-й недели 2026 года наибольшим спросом на российском рынке телевизоров и смарт-мониторов в количественном выражении пользовались модели Xiaomi, Haier, Hisense и TCL. Лидером рынка стала модель Xiaomi TV A 43 2026. В число наиболее востребованных устройств также вошли Xiaomi TV A 32 2026, Xiaomi TV A 55 2026, Xiaomi TV A 50 2026 и Xiaomi TV A Pro 55 2026, что в очередной раз подтвердило сильные позиции бренда в массовом сегменте.

Высокий интерес покупателей сохраняется к моделям Haier 32 LED S2, Haier 32 Smart TV S2 Pro и Haier 43 HQLED S2 Pro, которые предлагают оптимальное сочетание стоимости, функциональности Smart TV и актуальных характеристик. Среди популярных моделей недели также выделяются Hisense 43E7S и TCL 43P7K, представленные в среднем ценовом сегменте.

Наибольшим спросом пользуются телевизоры с диагоналями от 43 до 55 дюймов. На фоне Чемпионата мира по футболу дополнительный интерес наблюдается к моделям с большими экранами, поддержкой современных Smart-платформ и качественным изображением, которые позволяют создать полноценный домашний центр для просмотра спортивных трансляций и развлекательного контента.

«Футбол — это не только игра, но и особая атмосфера, которую миллионы болельщиков создают дома вместе с друзьями и близкими. Подготовка к просмотру матчей давно не ограничивается покупкой телевизора или подписки на трансляции. Люди заранее выбирают напитки, снеки и другие товары для совместного просмотра. Поэтому мы решили дополнить ассортимент маркетплейса востребованными товарами, которые органично вписываются в сценарий домашних спортивных и кино-просмотров. Мы рассчитываем, что они будут востребованы как во время Чемпионата мира по футболу, так и в повседневной жизни наших покупателей», — рассказала руководитель категории «Товары повседневного спроса» Екатерина Стригина.

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Теги: телевизор, чипсы, м.видео
телевизор, чипсы, м.видео
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